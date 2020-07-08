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Число случаев COVID-19 в Турции превысило 208 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 208 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:56
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, турция, в мире

Число случаев COVID-19 в Турции превысило 208 тысяч

20:56 08.07.2020
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© РИА Новости / Сертач КаярЛюди на улице турецкого города Диярбакыр
Люди на улице турецкого города Диярбакыр
© РИА Новости / Сертач Каяр
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 208 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства, за последние сутки в Турции зафиксировали 1041 новый случай заражения, скончались еще 22 пациента с COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 208 938, выздоровели 187 511 человек, скончались 5282.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТурцияВ мире
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