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Туризм
https://ria.ru/20200708/1574081418.html
В туристической провинции Камбоджи запретили торговать мясом собак
Камбоджийская провинция, популярная у туристов, запретила продавать и убивать собак на мясо, сообщает Bangkok Post. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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юго-восточная азия, туризм, собаки, новости - туризм, камбоджа, животные

В туристической провинции Камбоджи запретили торговать мясом собак

20:57 08.07.2020
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© предоставлено сообществом "Спасем собак из монастыря Колюпаново"Собаки в Казанском монастыре в Колюпаново
Собаки в Казанском монастыре в Колюпаново
© предоставлено сообществом "Спасем собак из монастыря Колюпаново"
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Камбоджийская провинция, популярная у туристов, запретила продавать и убивать собак на мясо, сообщает Bangkok Post.
Сиемреап, родина древних руин Ангкор-Ват, стал первым регионом в Камбодже, где издан такой запрет. По оценкам экспертов, в стране ежегодно забивают три миллиона собак.
Согласно данным группы защиты животных FOUR PAWS, в провинции Сиемреап, которую посещают более чем два миллиона туристов в год, оказался один из самых крупномасштабных в Камбодже рынков мяса собак.
Директор провинциального департамента сельского и лесного хозяйства и рыболовства Теа Кимсотх заявила, что спрос был обусловлен туристами. "Мясо собак стало намного более популярным после массового прибытия иностранцев, особенно гостей из Южной Кореи", - сказал она.
Кэтрин Полак, глава службы по уходу за бродячими животными FOUR PAWS в Юго-Восточной Азии, назвала запрет историческим и отражающим общественные настроения.
"Мы надеемся, что Сиемреап послужит образцом для всей остальной страны", — сказала она.
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