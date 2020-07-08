Эксперт оценил законопроект об отчуждении территорий

"После внесения поправок в конституцию и принятия соответствующего закона всем подобным политическим спекуляциям будет положен конец. На внутреннем политическом рынке будет поставлена точка, так как внутри нашей страны подобные разговоры неуместны. За подобные заявления должно следовать соответствующее наказание", - сказал РИА Новости Форманчук.

Он отметил, что Крым воссоединился с Россией на основе волеизъявления крымчан, решения президента и Госдумы, поэтому находится в составе страны на законных основаниях. "Если кому-то в России кажется, что это незаконно, значит, их слова должны приравниваться к экстремистским заявлениям", - полагает Форманчук.