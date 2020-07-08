Эксперт оценил законопроект об отчуждении территорий

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Закон, приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму, положит конец спекуляциям относительно статуса Крыма, уверен заместитель председателя Общественной палаты Крыма, крымский политолог Александр Форманчук.
Ранее глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли в ГД проект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности. Проект разработан с учетом принятия поправок в конституцию РФ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил проект в комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции. Он также сообщил, что в первом чтении законопроект может быть рассмотрен 14 июля.
По словам Форманчука, закон позволит пресечь политические спекуляции как вокруг Крыма, так и Калининграда, Курильских островов, земель Кавказа.
"После внесения поправок в конституцию и принятия соответствующего закона всем подобным политическим спекуляциям будет положен конец. На внутреннем политическом рынке будет поставлена точка, так как внутри нашей страны подобные разговоры неуместны. За подобные заявления должно следовать соответствующее наказание", - сказал РИА Новости Форманчук.
Он отметил, что Крым воссоединился с Россией на основе волеизъявления крымчан, решения президента и Госдумы, поэтому находится в составе страны на законных основаниях. "Если кому-то в России кажется, что это незаконно, значит, их слова должны приравниваться к экстремистским заявлениям", - полагает Форманчук.