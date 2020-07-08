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Эксперт оценил законопроект об отчуждении территорий
Закон, приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму, положит конец спекуляциям относительно статуса Крыма, уверен заместитель председателя Общественной... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:52
александр форманчук
павел крашенинников
госдума рф
курильские острова
вячеслав володин
республика крым
калининград
общество
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курильские острова
республика крым
калининград
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр форманчук, павел крашенинников, госдума рф, курильские острова, вячеслав володин, республика крым, калининград, общество

Эксперт оценил законопроект об отчуждении территорий

20:52 08.07.2020
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© Фото : страница Александра Форманчука в FacebookКрымский политолог Александр Форманчук
Крымский политолог Александр Форманчук
© Фото : страница Александра Форманчука в Facebook
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Закон, приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму, положит конец спекуляциям относительно статуса Крыма, уверен заместитель председателя Общественной палаты Крыма, крымский политолог Александр Форманчук.
Ранее глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли в ГД проект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности. Проект разработан с учетом принятия поправок в конституцию РФ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил проект в комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции. Он также сообщил, что в первом чтении законопроект может быть рассмотрен 14 июля.
По словам Форманчука, закон позволит пресечь политические спекуляции как вокруг Крыма, так и Калининграда, Курильских островов, земель Кавказа.
"После внесения поправок в конституцию и принятия соответствующего закона всем подобным политическим спекуляциям будет положен конец. На внутреннем политическом рынке будет поставлена точка, так как внутри нашей страны подобные разговоры неуместны. За подобные заявления должно следовать соответствующее наказание", - сказал РИА Новости Форманчук.
Он отметил, что Крым воссоединился с Россией на основе волеизъявления крымчан, решения президента и Госдумы, поэтому находится в составе страны на законных основаниях. "Если кому-то в России кажется, что это незаконно, значит, их слова должны приравниваться к экстремистским заявлениям", - полагает Форманчук.
Андрей Клишас
Вчера, 11:55
Даже по указу властей. В Совфеде уточнили запрет на отчуждение территорий
5341009
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Александр ФорманчукПавел КрашенинниковГосдума РФКурильские островаВячеслав ВолодинРеспублика КрымКалининградОбщество
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