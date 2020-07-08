Мурашко рассказал об иммунитете у переболевших COVID-19

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу формируется у всех переболевших COVID-19, его стойкость зависит от тяжести заболевания, рассказал в эфире телеканала " Михаил Мурашко . Иммунитет к коронавирусу формируется у всех переболевших COVID-19, его стойкость зависит от тяжести заболевания, рассказал в эфире телеканала " Россия 1 " министр здравоохранения

По его словам, иммунитет приобретают даже те, кто перенес заражение инфекцией бессимптомно.

Министр также отметил, что с последствиями болезни сталкиваются в первую очередь те, кто болел в тяжелой форме.

"Наиболее уязвимыми органами и системами стали легкие, вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, — это поражение сердца, в частности миокардиты", — добавил он.

Работу российской системы здравоохранения в период пандемии Мурашко оценил позитивно. Сейчас, подчеркнул он, практически везде наблюдается устойчивое снижение заболеваемости.

"Мы научились работать с проблемами, и наши технологии показывают, что они эффективны. К счастью, мы не столкнулись с дефицитом медицинской помощи", — сказал министр.

Среди разрабатываемых в России вакцин от коронавируса, по его словам, семнадцать считаются перспективными, над ними ведут более углубленную работу. По мнению Мурашко, за время пандемии число сторонников вакцинации возросло.