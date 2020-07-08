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Мурашко рассказал об иммунитете у переболевших COVID-19
Иммунитет к коронавирусу формируется у всех переболевших COVID-19, его стойкость зависит от тяжести заболевания, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" министр РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко рассказал об иммунитете у переболевших COVID-19

20:50 08.07.2020 (обновлено: 21:49 08.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу формируется у всех переболевших COVID-19, его стойкость зависит от тяжести заболевания, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, иммунитет приобретают даже те, кто перенес заражение инфекцией бессимптомно.
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Министр также отметил, что с последствиями болезни сталкиваются в первую очередь те, кто болел в тяжелой форме.

"Наиболее уязвимыми органами и системами стали легкие, вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, — это поражение сердца, в частности миокардиты", — добавил он.

Работу российской системы здравоохранения в период пандемии Мурашко оценил позитивно. Сейчас, подчеркнул он, практически везде наблюдается устойчивое снижение заболеваемости.
"Мы научились работать с проблемами, и наши технологии показывают, что они эффективны. К счастью, мы не столкнулись с дефицитом медицинской помощи", — сказал министр.
Среди разрабатываемых в России вакцин от коронавируса, по его словам, семнадцать считаются перспективными, над ними ведут более углубленную работу. По мнению Мурашко, за время пандемии число сторонников вакцинации возросло.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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