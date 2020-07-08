В метро Тегерана два вагона поезда сошли с рельсов

Вид на один из кварталов Тегерана

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Два вагона поезда сошли с рельсов в метро Два вагона поезда сошли с рельсов в метро иранской столицы , по предварительным данным, погибших нет, сообщает гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на официального представителя скорой помощи страны Моджтебу Халеди.

"В 19.50 по местному времени (18.20 мск) на 6-й линии тегеранского метрополитена произошла авария двух последних вагонов поезда", - заявил Халеди.

По его словам, погибших или пострадавших в результате аварии нет.