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В метро Тегерана два вагона поезда сошли с рельсов
Два вагона поезда сошли с рельсов в метро иранской столицы, по предварительным данным, погибших нет, сообщает гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:10
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иран, в мире

В метро Тегерана два вагона поезда сошли с рельсов

20:50 08.07.2020 (обновлено: 21:10 08.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на один из кварталов Тегерана
Вид на один из кварталов Тегерана
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Два вагона поезда сошли с рельсов в метро иранской столицы, по предварительным данным, погибших нет, сообщает гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на официального представителя скорой помощи страны Моджтебу Халеди.
"В 19.50 по местному времени (18.20 мск) на 6-й линии тегеранского метрополитена произошла авария двух последних вагонов поезда", - заявил Халеди.
По его словам, погибших или пострадавших в результате аварии нет.
Как сообщил представитель метрополитена, движение на линии приостановлено до конца дня.
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7 июля, 17:46
В Чехии три человека погибли при столкновении поездов
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