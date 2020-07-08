https://ria.ru/20200708/1574081200.html
В метро Тегерана два вагона поезда сошли с рельсов
Два вагона поезда сошли с рельсов в метро иранской столицы, по предварительным данным, погибших нет, сообщает гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:50
2020-07-08T21:10
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/138810/39/1388103944_0:154:3093:1894_1400x0_80_0_0_2f3f634f25f4639eb0bc2b328fd59684.jpg
https://ria.ru/20200707/1574020985.html
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/138810/39/1388103944_0:154:3093:1894_1400x0_80_0_0_2f3f634f25f4639eb0bc2b328fd59684.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/138810/39/1388103944_182:0:2911:2047_1400x0_80_0_0_db664204608d814192020063bbdc3481.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/138810/39/1388103944_523:0:2570:2047_1400x0_80_0_0_39e3589e89a36514a4430abd001b2ade.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире