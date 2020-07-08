В Красногорске мусульмане помогли семье девочки, на которую упала бутылка

"Председатель мусульманской общины Красногорска имам-хатыб Ильгам Садыгов встретился с отцом девочки Махмадраджабовым Миъроджиддином, который работает врачом в одной из поликлиник города. Ильгам-хазрат передал финансовую помощь и заверил, что все мусульманское сообщество Подмосковья пребывает в молитвах за здоровье", - говорится в сообщении.