В Красногорске мусульмане помогли семье девочки, на которую упала бутылка

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мусульмане Красногорска помогли семье девочки, пострадавшей от брошенной бутылки, сообщила в среду пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области.
Ранее глава Красногорска Эльмира Хаймурзина сообщила, что в микрорайоне Изумрудные холмы кто-то выбросил из окна пакет с мусором, когда внизу шла молодая семья. По словам Хаймурзиной, в пакете была бутылка, которая попала в голову четырехлетней девочке. Ее прооперировали и перевели в нейрохирургическое отделение.
ДУМ сообщает, что мусульмане Красногорска решили поддержать семью девочки морально и материально.
"Председатель мусульманской общины Красногорска имам-хатыб Ильгам Садыгов встретился с отцом девочки Махмадраджабовым Миъроджиддином, который работает врачом в одной из поликлиник города. Ильгам-хазрат передал финансовую помощь и заверил, что все мусульманское сообщество Подмосковья пребывает в молитвах за здоровье", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отец девочки поблагодарил имама и всех мусульман за помощь и поддержку.