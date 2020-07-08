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Религия и мировоззрение
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В Красногорске мусульмане помогли семье девочки, на которую упала бутылка
Мусульмане Красногорска помогли семье девочки, пострадавшей от брошенной бутылки, сообщила в среду пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:46
религия и мировоззрение
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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новости - религия и мировоззрение, красногорск, московская область (подмосковье), происшествия

В Красногорске мусульмане помогли семье девочки, на которую упала бутылка

20:46 08.07.2020
2383
© Кадр видео, опубликованного на странице мэра Красногорска Эльмиры ХаймурзинойКадр видео падения пакета с мусором на ребенка в Красногорске
Кадр видео падения пакета с мусором на ребенка в Красногорске
© Кадр видео, опубликованного на странице мэра Красногорска Эльмиры Хаймурзиной
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мусульмане Красногорска помогли семье девочки, пострадавшей от брошенной бутылки, сообщила в среду пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области.
Ранее глава Красногорска Эльмира Хаймурзина сообщила, что в микрорайоне Изумрудные холмы кто-то выбросил из окна пакет с мусором, когда внизу шла молодая семья. По словам Хаймурзиной, в пакете была бутылка, которая попала в голову четырехлетней девочке. Ее прооперировали и перевели в нейрохирургическое отделение.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
2 июля, 13:21
Омбудсмен рассказала подробности инцидента с девочкой в Красногорске
ДУМ сообщает, что мусульмане Красногорска решили поддержать семью девочки морально и материально.
"Председатель мусульманской общины Красногорска имам-хатыб Ильгам Садыгов встретился с отцом девочки Махмадраджабовым Миъроджиддином, который работает врачом в одной из поликлиник города. Ильгам-хазрат передал финансовую помощь и заверил, что все мусульманское сообщество Подмосковья пребывает в молитвах за здоровье", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отец девочки поблагодарил имама и всех мусульман за помощь и поддержку.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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