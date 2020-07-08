https://ria.ru/20200708/1574081075.html
В Минздраве пообещали, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:45
2020-07-08T22:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571385683_0:127:1251:831_1400x0_80_0_0_9dd5ecd86f540289bc9d0dc247ff3f50.jpg
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
Министр Правды
ну фиг знает, я как был против, так и остаюсь и многие кого я знаю. никак коронавирусная истерия не повлияла на наше мнение
32
Станислав Брукс
Лучше бы рассказал когда минздрав будет нести ответственность за последствия от прививок!
32
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571385683_0:127:1251:831_1400x0_80_0_0_9dd5ecd86f540289bc9d0dc247ff3f50.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571385683_20:0:1251:923_1400x0_80_0_0_c894516c11993c680fe7837ad3019a63.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571385683_224:0:1147:923_1400x0_80_0_0_ae30744e069e99ff555952c4efb4b092.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество