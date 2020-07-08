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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574081075.html
В Минздраве пообещали, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
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https://ria.ru/20200515/1571520997.html
ну фиг знает, я как был против, так и остаюсь и многие кого я знаю. никак коронавирусная истерия не повлияла на наше мнение
32
Лучше бы рассказал когда минздрав будет нести ответственность за последствия от прививок!
32
8
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571385683_0:127:1251:831_1400x0_80_0_0_9dd5ecd86f540289bc9d0dc247ff3f50.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество

В Минздраве пообещали, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

20:45 08.07.2020 (обновлено: 22:39 08.07.2020)
6933
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По его словам, сейчас в стране растет количество сторонников вакцинации.
"Потому-то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации", — пояснил министр в эфире канала "Россия 1".
Он также рассказал, что в России разрабатывают большое количество вакцин, 17 из которых являются перспективными.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
Популярные комментарии
ну фиг знает, я как был против, так и остаюсь и многие кого я знаю. никак коронавирусная истерия не повлияла на наше мнение
8 июля, 20:54
Министр Правды
2300009
Лучше бы рассказал когда минздрав будет нести ответственность за последствия от прививок!
8 июля, 21:10
Станислав Брукс
2400008
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