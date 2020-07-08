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Участник группировок, убивший пять человек, получил 15 лет колонии
Участник преступных группировок, совершивший пять убийств в Москве и Подмосковье 20 лет назад, приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщила старший помощник... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:45
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), происшествия

Участник группировок, убивший пять человек, получил 15 лет колонии

20:45 08.07.2020
595
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Участник преступных группировок, совершивший пять убийств в Москве и Подмосковье 20 лет назад, приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Александр Шарапов признан виновным сразу по трем статьям. Следствие установило, что он был участником сообщества, в состав которого входили так называемые "ореховская" и "медведковская" устойчивые вооруженные группы. Кроме того, с 1994 по 2001 годы он убил пять человек в Москве и области. Шарапов был в международном розыске более 15 лет, в 2017 его задержали и доставили в столицу.
"Приговором суда Александру Шарапову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала Иванова.
Она добавила, что в состав сообщества входили более 30 человек. В отношении большинства из них с 2004 года вынесены более 12 обвинительных приговоров.
Как пояснила РИА Новости начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, приговор Шарапову был постановлен в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве надзорного ведомства с обвиняемым.
Автомобиль Прокуратуры России
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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