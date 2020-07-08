Участник группировок, убивший пять человек, получил 15 лет колонии

Александр Шарапов признан виновным сразу по трем статьям. Следствие установило, что он был участником сообщества, в состав которого входили так называемые "ореховская" и "медведковская" устойчивые вооруженные группы. Кроме того, с 1994 по 2001 годы он убил пять человек в Москве и области. Шарапов был в международном розыске более 15 лет, в 2017 его задержали и доставили в столицу.