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Члены ОНК приехали к Сафронову в СИЗО "Лефортово"
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников и Ева Меркачева приехали навестить арестованного по делу о госизмене советника главы... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:42
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
алексей мельников
общественно-наблюдательная комиссия (онк)
ева меркачева
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", алексей мельников, общественно-наблюдательная комиссия (онк), ева меркачева, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, происшествия

Члены ОНК приехали к Сафронову в СИЗО "Лефортово"

20:42 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников и Ева Меркачева приехали навестить арестованного по делу о госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова в СИЗО "Лефортово", передает корреспондент РИА Новости.
В беседе с журналистом агентства правозащитники рассказали, что добиваются встречи с Сафроновым на протяжении дня.
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Вчера, 20:16
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Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант". Сафронов вину не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"Алексей МельниковОбщественно-наблюдательная комиссия (ОНК)Ева МеркачеваРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинПроисшествия
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