Члены ОНК приехали к Сафронову в СИЗО "Лефортово"

В беседе с журналистом агентства правозащитники рассказали, что добиваются встречи с Сафроновым на протяжении дня.

В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.