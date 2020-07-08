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Небензя призвал генсека ООН назначить спецпредставителя по Ливии
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал генсека ООН Антониу Гутерреша не медлить с назначением нового спецпредставителя по Ливии. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:40
обострение конфликта в ливии
антониу гутерреш
халифа хафтар
василий небензя
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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обострение конфликта в ливии, антониу гутерреш, халифа хафтар, василий небензя, сергей лавров, совет безопасности оон, ливия, оон, в мире

Небензя призвал генсека ООН назначить спецпредставителя по Ливии

20:40 08.07.2020
127
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 8 июл – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал генсека ООН Антониу Гутерреша не медлить с назначением нового спецпредставителя по Ливии.
По словам постпреда, ситуация в Ливии дополнительно осложняется отставкой бывшего спецпредставителя генсека ООН Гассана Саламе. "Место спецпредставителя генсека по Ливии остается вакантным вот уже четыре месяца. Эта ситуация подрывает усилия, нацеленные на мирное урегулирование в Ливии", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Как указал постпред, Москва полагает, что авторитет и влияние Африканского союза сделали бы выбор африканского представителя на эту должность логичным и практичным.
"Мы знаем, что Африка предлагала сильного кандидата для этой задачи. В этой связи мы призываем генерального секретаря принять решительные шаги для назначения нового спецпредставителя по Ливии, тогда как мы не видим объективных причин для откладывания его или ее назначения", - подчеркнул Небензя.
Ранее о необходимости оперативного назначения нового спецпредставителя генсека ООН по Ливии заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Саламе ушел в отставку в марте.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Обострение конфликта в ЛивииАнтониу ГутеррешХалифа ХафтарВасилий НебензяСергей ЛавровСовет Безопасности ООНЛивияООНВ мире
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