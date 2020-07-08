Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 на Черноморском побережье

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в регионах России на Черноморском побережье стабильная, но полностью забывать про все ограничения нельзя, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Для регионов, которые вовлечены в туристический поток, были изданы и рекомендации по рассчитанному туристическому потоку: 1 койка на тысячу человек приезжающих туристов запланированы под резерв. Мы, в том числе, отслеживаем наполненность этих коек. Сегодня их наполняемость не превышает 30-40%. Мы видим, что ситуация стабильная, но находясь в отпуске, это не значит, что полностью забыть про все ограничения и предупреждения", - сказал Мурашко в интервью каналу "Россия 1", отвечая на вопрос, насколько системы здравоохранения регионов России на Черноморском побережье готовы к приему большого числа туристов, особенно с учетом того, что кто-то из них может завезти коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.