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Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 на Черноморском побережье
Ситуация с коронавирусом в регионах России на Черноморском побережье стабильная, но полностью забывать про все ограничения нельзя, заявил министр... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество

Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 на Черноморском побережье

20:38 08.07.2020
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© РИА Новости / Олеся ПеченкинаМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму
© РИА Новости / Олеся Печенкина
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в регионах России на Черноморском побережье стабильная, но полностью забывать про все ограничения нельзя, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Для регионов, которые вовлечены в туристический поток, были изданы и рекомендации по рассчитанному туристическому потоку: 1 койка на тысячу человек приезжающих туристов запланированы под резерв. Мы, в том числе, отслеживаем наполненность этих коек. Сегодня их наполняемость не превышает 30-40%. Мы видим, что ситуация стабильная, но находясь в отпуске, это не значит, что полностью забыть про все ограничения и предупреждения", - сказал Мурашко в интервью каналу "Россия 1", отвечая на вопрос, насколько системы здравоохранения регионов России на Черноморском побережье готовы к приему большого числа туристов, особенно с учетом того, что кто-то из них может завезти коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
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