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В России свыше 7,1 тысячи военных вылечились от коронавируса
Более 7,1 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 120 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:34
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В России свыше 7,1 тысячи военных вылечились от коронавируса

20:34 08.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 7,1 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 120 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 120 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7158 человек", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 827.
На 8 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1222 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 275 военных.
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Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1718 пациентам, из них 334 человек - гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны, отмечает ведомство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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