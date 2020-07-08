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В России свыше 7,1 тысячи военных вылечились от коронавируса
Более 7,1 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 120 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:34
2020-07-08T20:34
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россия
коронавирусы
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ec86b113daec8167c3552bbc82482fb8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Более 7,1 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 120 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ
.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 120 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ
(нарастающим итогом) увеличилась до 7158 человек", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 827.
На 8 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1222 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 275 военных.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1718 пациентам, из них 334 человек - гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны, отмечает ведомство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.