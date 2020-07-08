В США призвали Россию и Китай не блокировать оружейное эмбарго по Ирану

"Я надеюсь, что они не будут этого делать. Я не думаю, что есть много стран в мире, которые хотели бы, чтобы Иран начал импортировать баллистические ракеты среднего радиуса действия, основные боевые танки, боевые самолеты четвертого и пятого поколений. Я не думаю, что это пойдет на пользу кому бы то ни было в регионе. Это никому в мире не идет на пользу, и русские и китайцы это знают", - сказал О'Брайен.