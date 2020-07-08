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В США призвали Россию и Китай не блокировать оружейное эмбарго по Ирану
Белый дом надеется, что РФ и КНР не заблокируют в Совете Безопасности ООН продление оружейного эмбарго по Ирану, заявил советник президента США по национальной... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:34
россия
роберт о'брайен
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
совет безопасности оон
китай
иран
сша
в мире
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Самая агрессивная страна пытается заставить плясать под свою дудку Китай и Россию. Думаю, что у нее это не получится. Пусть учится проигрывать и смиряться с неизбежным.
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3
россия
китай
иран
сша
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, роберт о'брайен, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, китай, иран, сша, в мире

В США призвали Россию и Китай не блокировать оружейное эмбарго по Ирану

20:34 08.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ТургиевСоветник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Белый дом надеется, что РФ и КНР не заблокируют в Совете Безопасности ООН продление оружейного эмбарго по Ирану, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Журналисты президентского пула спросили О'Брайена, что будет делать администрация в том случае, если Россия или Китай заблокируют продление эмбарго в СБ ООН.
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"Я надеюсь, что они не будут этого делать. Я не думаю, что есть много стран в мире, которые хотели бы, чтобы Иран начал импортировать баллистические ракеты среднего радиуса действия, основные боевые танки, боевые самолеты четвертого и пятого поколений. Я не думаю, что это пойдет на пользу кому бы то ни было в регионе. Это никому в мире не идет на пользу, и русские и китайцы это знают", - сказал О'Брайен.
"Мы надеемся, что они либо воздержатся, либо проголосуют за резолюцию, которая запретит отправку подобных высокотехнологичных вооружений в Иран. Если этого не произойдет, у нас есть другие инструменты в запасе", - добавил он.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
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РоссияРоберт О'БрайенСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНКитайИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Самая агрессивная страна пытается заставить плясать под свою дудку Китай и Россию. Думаю, что у нее это не получится. Пусть учится проигрывать и смиряться с неизбежным.
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Владимир Ф. Быченков
900011
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