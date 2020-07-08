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Распространение нового коронавируса
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Минздрав назвал перспективными 17 российских вакцин от коронавируса
Семнадцать вакцин от коронавируса, которые разрабатываются в России, являются перспективными, над ними идет углубленная работа, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:34
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Минздрав назвал перспективными 17 российских вакцин от коронавируса

20:34 08.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Семнадцать вакцин от коронавируса, которые разрабатываются в России, являются перспективными, над ними идет углубленная работа, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Те, которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, это 17 вакцин, и над ними более углублено ведется работа", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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