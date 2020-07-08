https://ria.ru/20200708/1574080330.html
Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии
Компания Amazon согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма, сообщило министерство финансов США в среду. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:24
2020-07-08T20:24
россия
министерство финансов сша
amazon.com, inc.
республика крым
сирия
иран
сша
в мире
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россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство финансов сша, amazon.com, inc., республика крым, сирия, иран, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости.
Компания Amazon
согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии
, Ирана
и Крыма
, сообщило министерство финансов США
в среду.
Как сообщило министерство финансов, компания "согласилась выплатить 134,523 тысяч долларов с тем, чтобы компенсировать свою возможную гражданскую ответственность за нарушение многочисленных санкций".
Ведомство пишет, что в результате недостатков в сфере контроля за соблюдением санкций, Amazon предоставлял товары и услуги людям, находящимися под санкциями, в попавших под санкции регионах или странах, таких как Крым, Иран и Сирия. Также, по данным ведомства, Amazon предоставлял услуги для частных лиц, находящихся или работающих в зарубежных представительствах попавших под санкции стран.
По данным минфина, хотя компания не смогла своевременно оповестить власти о "нескольких сотнях" подобных транзакций, чем нарушила свои обязательства, это не носило преднамеренный характер.