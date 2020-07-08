Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии

Как сообщило министерство финансов, компания "согласилась выплатить 134,523 тысяч долларов с тем, чтобы компенсировать свою возможную гражданскую ответственность за нарушение многочисленных санкций".

Ведомство пишет, что в результате недостатков в сфере контроля за соблюдением санкций, Amazon предоставлял товары и услуги людям, находящимися под санкциями, в попавших под санкции регионах или странах, таких как Крым, Иран и Сирия. Также, по данным ведомства, Amazon предоставлял услуги для частных лиц, находящихся или работающих в зарубежных представительствах попавших под санкции стран.