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США упрекнули Китай в наращивании ядерных сил
США считают, что КНР стремится к ядерному паритету с РФ и США, заявил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:20
россия
маршалл биллингсли
договор снв-3
китай
сша
безопасность
в мире
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россия
китай
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, китай, сша, безопасность, в мире

США упрекнули Китай в наращивании ядерных сил

20:20 08.07.2020
337
© AP Photo / Jacquelyn MartinПомощник министра финансов США Маршалл Биллингсли демонстрирует спутниковые снимки на слушаниях по КНДР в комитете палаты представителей по международным делам конгресса США. 12 сентября 2017
Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли демонстрирует спутниковые снимки на слушаниях по КНДР в комитете палаты представителей по международным делам конгресса США. 12 сентября 2017
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США считают, что КНР стремится к ядерному паритету с РФ и США, заявил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
"Китай больше не привержен ограниченному сдерживанию... Китай осуществляет опасное и дестабилизирующее наращивание ядерных сил, целью которого является в конечном итоге достижения ядерного паритета — количественного или качественного - с США и Россией", - сказал Биллингсли, выступая на мероприятии Института имени Брукингса.
Народно-освободительная армия Китая
Вчера, 07:12
В Китае прокомментировали требование США по переговорам о ядерном оружии
Он назвал тревожными заявления СМИ КНР о том, что ядерные силы страны должны возрасти до 1 тысячи стратегических боеголовок. Также, по его словам, КНР удвоила запасы ядерных материалов и проводит больше ракетных испытаний, чем все остальные страны вместе взятые.
США настаивают на привлечении КНР к российско-американским переговорам по продлению стратегического договора СНВ-3, Китай заявляет, что не заинтересован в этом.
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РоссияМаршалл БиллингслиДоговор СНВ-3КитайСШАБезопасностьВ мире
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