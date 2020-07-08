США упрекнули Китай в наращивании ядерных сил

Он назвал тревожными заявления СМИ КНР о том, что ядерные силы страны должны возрасти до 1 тысячи стратегических боеголовок. Также, по его словам, КНР удвоила запасы ядерных материалов и проводит больше ракетных испытаний, чем все остальные страны вместе взятые.