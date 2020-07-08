В Южно-Сахалинске взорвался баллон с кислородом в подвале дома

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Баллон с кислородом взорвался в подвале дома в Баллон с кислородом взорвался в подвале дома в Южно-Сахалинске , пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области

В результате взрыва частично разрушилось межэтажное перекрытие между подвалом и комнатой на первом этаже.

"Сегодня ночью поступило сообщение, что в подвале пятиэтажного дома по улице Поповича произошел взрыв баллона с кислородом без последующего возгорания", - говорится в сообщении.