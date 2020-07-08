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В Южно-Сахалинске взорвался баллон с кислородом в подвале дома
Баллон с кислородом взорвался в подвале дома в Южно-Сахалинске, пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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южно-сахалинск
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

В Южно-Сахалинске взорвался баллон с кислородом в подвале дома

20:17 08.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Баллон с кислородом взорвался в подвале дома в Южно-Сахалинске, пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области.
В результате взрыва частично разрушилось межэтажное перекрытие между подвалом и комнатой на первом этаже.
"Сегодня ночью поступило сообщение, что в подвале пятиэтажного дома по улице Поповича произошел взрыв баллона с кислородом без последующего возгорания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели эвакуировали десять жильцов подъезда. Человек без определенного места жительства, который в момент взрыва был в подвале, пострадал. Его передали врачам скорой помощи.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
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