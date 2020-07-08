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СЖР направил запрос в ФСБ из-за задержания Сафронова
Союз журналистов России направил запрос в ФСБ по поводу того, связано ли с журналистской деятельностью задержание подозреваемого в госизмене экс-журналиста,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:17
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
иван сафронов
россия
сергей павлов
роскосмос
союз журналистов россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сша
происшествия
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РИА Новости
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задержание советника гендиректора "роскосмоса", иван сафронов, россия, сергей павлов, роскосмос, союз журналистов россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, происшествия

СЖР направил запрос в ФСБ из-за задержания Сафронова

20:16 08.07.2020 (обновлено: 20:17 08.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Союз журналистов России направил запрос в ФСБ по поводу того, связано ли с журналистской деятельностью задержание подозреваемого в госизмене экс-журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, говорится в заявлении на сайте СЖР.
"СЖР также направил запрос на имя директора ФСБ РФ А.В.Бортникова с просьбой предоставить информацию, связано ли задержание и возбуждение уголовного дела в отношении Ивана Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью", - отмечено в заявлении.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
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МИД Чехии не стал комментировать дело Сафронова
Во вторник утром ФСБ задержала советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по делу о госизмене до 6 сентября. Сафронов вину не признает.
По словам адвоката задержанного, Ивана Павлова, Сафронов подозревается в связи с чешскими спецслужбами. При этом следствие, по словам Павлова, считает США конечными получателями секретных сведений от Сафронова.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание не связано.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"Иван СафроновРоссияСергей ПавловРоскосмосСоюз журналистов РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СШАПроисшествия
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