СЖР направил запрос в ФСБ из-за задержания Сафронова

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Союз журналистов России направил запрос в ФСБ по поводу того, связано ли с журналистской деятельностью задержание подозреваемого в госизмене экс-журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, говорится в заявлении на сайте СЖР.
"СЖР также направил запрос на имя директора ФСБ РФ А.В.Бортникова с просьбой предоставить информацию, связано ли задержание и возбуждение уголовного дела в отношении Ивана Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью", - отмечено в заявлении.
Вчера, 14:10МИД Чехии не стал комментировать дело Сафронова
Во вторник утром ФСБ задержала советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по делу о госизмене до 6 сентября. Сафронов вину не признает.
По словам адвоката задержанного, Ивана Павлова, Сафронов подозревается в связи с чешскими спецслужбами. При этом следствие, по словам Павлова, считает США конечными получателями секретных сведений от Сафронова.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание не связано.