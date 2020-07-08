СЖР направил запрос в ФСБ из-за задержания Сафронова

"СЖР также направил запрос на имя директора ФСБ РФ А.В.Бортникова с просьбой предоставить информацию, связано ли задержание и возбуждение уголовного дела в отношении Ивана Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью", - отмечено в заявлении.