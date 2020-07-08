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Руководитель следователей предложил закрыть ряд дел против Порошенко
Руководитель группы следователей, расследующих дела, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко, Олег Корецкий считает, что в ряде дел в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:07
сергей семочко
егор божок
петр порошенко
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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сергей семочко, егор божок, петр порошенко, киев, украина, в мире

Руководитель следователей предложил закрыть ряд дел против Порошенко

20:07 08.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Руководитель группы следователей, расследующих дела, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко, Олег Корецкий считает, что в ряде дел в отношении бывшего главы государства нет состава преступления и их следует закрыть.
Ранее адвокаты Порошенко заявили, что руководитель группы следователей Госбюро расследований признался в давлении со стороны руководства в делах, касающихся Порошенко
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"Просто говорю, что с моей точки зрения, в ряде уголовных производств (дел в отношении Порошенко – ред.), которые сегодня есть, однозначно нет состава преступления. В некоторых даже события преступления вообще нет", - сказал Корецкий в интервью интернет-изданию "Главком".
Он отметил, что три месяца назад у него возникли разногласия с руководством Госбюро расследований после того, как он закрыл несколько дел, где фигурировал Порошенко, так как истекали сроки, отведенные на производство. "Тогда, я так понимаю, что стал им (руководству Госбюро расследований – ред.) вообще неугоден, и они мне говорят: "Мы тебя здесь не видим, иди!". Я сказал, что не буду сам увольняться. В ответ: "Тогда мы тебя сократим". Говорю: "Попробуйте, сокращайте, будем судиться", - рассказал Корецкий.
По его словам, после этого у него забрали дело о якобы уклонении Порошенко от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также дело о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки Украины. Он отметил, что уверен, что в "деле Семочко" нет состава преступления, так как государству не был нанесен ущерб.
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Корецкий не исключил, что после его общения с прессой он будет уволен из Госбюро. "Относительно их (руководства – ред.) следующих действий, то они могут и обыски прийти ко мне проводить, могут задержать. Это такие люди", - добавил он. Следователь также отметил, что готов дать показания о давлении на следствие со стороны руководства Госбюро расследований в делах, касающихся Порошенко, если такое дело будет возбуждено.
Печерский районный суд Киева в среду оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки в связи с завершением досудебного расследования.
Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно. В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.
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0121016
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Сергей СемочкоЕгор БожокПетр ПорошенкоКиевУкраинаВ мире
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