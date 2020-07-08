Руководитель следователей предложил закрыть ряд дел против Порошенко

Он отметил, что три месяца назад у него возникли разногласия с руководством Госбюро расследований после того, как он закрыл несколько дел, где фигурировал Порошенко, так как истекали сроки, отведенные на производство. "Тогда, я так понимаю, что стал им (руководству Госбюро расследований – ред.) вообще неугоден, и они мне говорят: "Мы тебя здесь не видим, иди!". Я сказал, что не буду сам увольняться. В ответ: "Тогда мы тебя сократим". Говорю: "Попробуйте, сокращайте, будем судиться", - рассказал Корецкий.