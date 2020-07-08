Украина может разрешить экспорт медицинских масок

Кабмин Украины запретил с 12 марта экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты население.

Один из бизнесменов в ходе встречи поднял вопрос о возобновлении экспорта медицинских масок. Президент идею поддержал, отметив, что дефицита уже нет в больницах и аптеках.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко , который также присутствовал на совещании, сообщил, что до конца недели министерство здравоохранения получит данные от медучреждений о планах закупок средств индивидуальной защиты, после чего намерено разрешить экспорт медицинских масок на основании квот.

"Мы сейчас собираем информацию о нуждах со всех медицинских учреждений, не только первой волны, но и второй и третьей, чтобы они четко сказали план закупок средств индивидуальной защиты. Как только они дадут эту информацию, мы оценим вместе с минэкономики собственное производство и возможно в ближайшее время разрешим квотный принцип экспорта масок", - сказал Ляшко.

Президент идею поддержал.

"Да, думаю, нам надо это в ближайшее время сделать. До конца недели мы поймём (ситуацию - ред.), если наполнение (средствами защиты - ред.) сетью, то почему бы и нет. Я считаю, вы правы, если государство вам не делает заказ, то государство должно открывать вам возможности", - отметил Зеленский.