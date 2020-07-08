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Украина может разрешить экспорт медицинских масок
Украина в ближайшее время может разрешить экспорт медицинских масок, который был запрещен с началом пандемии COVID-19, сообщил президент страны Владимир... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:03
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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виктор ляшко, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир зеленский, черновицкая область, украина, в мире

Украина может разрешить экспорт медицинских масок

20:03 08.07.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВолонтер держит в руках медицинские маски, выделенные Министерством труда и социальной защиты Ставропольского края
Волонтер держит в руках медицинские маски, выделенные Министерством труда и социальной защиты Ставропольского края
© РИА Новости / Денис Абрамов
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КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Украина в ближайшее время может разрешить экспорт медицинских масок, который был запрещен с началом пандемии COVID-19, сообщил президент страны Владимир Зеленский на совещании с бизнесом в Черновицкой области.
Кабмин Украины запретил с 12 марта экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты население.
Один из бизнесменов в ходе встречи поднял вопрос о возобновлении экспорта медицинских масок. Президент идею поддержал, отметив, что дефицита уже нет в больницах и аптеках.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который также присутствовал на совещании, сообщил, что до конца недели министерство здравоохранения получит данные от медучреждений о планах закупок средств индивидуальной защиты, после чего намерено разрешить экспорт медицинских масок на основании квот.
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"Мы сейчас собираем информацию о нуждах со всех медицинских учреждений, не только первой волны, но и второй и третьей, чтобы они четко сказали план закупок средств индивидуальной защиты. Как только они дадут эту информацию, мы оценим вместе с минэкономики собственное производство и возможно в ближайшее время разрешим квотный принцип экспорта масок", - сказал Ляшко.
Президент идею поддержал.
"Да, думаю, нам надо это в ближайшее время сделать. До конца недели мы поймём (ситуацию - ред.), если наполнение (средствами защиты - ред.) сетью, то почему бы и нет. Я считаю, вы правы, если государство вам не делает заказ, то государство должно открывать вам возможности", - отметил Зеленский.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВиктор ЛяшкоКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ЗеленскийЧерновицкая областьУкраинаВ мире
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