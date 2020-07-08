https://ria.ru/20200708/1574079707.html
США готовы провести переговоры с Китаем по ядерному оружию
США видят положительные подвижки в позиции КНР по стратегической стабильности, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:02
2020-07-08T20:02
россия
маршалл биллингсли
договор снв-3
китай
сша
в мире
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https://ria.ru/20200708/1574035755.html
1
россия
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151234/60/1512346036_0:0:3521:1982_1400x0_80_0_0_2be4313a955fb4ae3777097f9f9376c1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, китай, сша, в мире