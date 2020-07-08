https://ria.ru/20200708/1574079511.html
Цыгане напали на брянскую семью из-за замечания по поводу стаи собак
Брянская полиция проводит проверку в связи со случаем нападения цыган на соседей, сделавших им замечание по поводу стаи собак, после медэкспертизы будет принято РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:57
2020-07-08T19:57
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
брянск
володарский район
происшествия
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россия
брянск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), брянск, володарский район, происшествия
БРЯНСК, 8 июл – РИА Новости. Брянская полиция проводит проверку в связи со случаем нападения цыган на соседей, сделавших им замечание по поводу стаи собак, после медэкспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Конфликт произошел в Володарском районе Брянска
, где проживает большое количество цыганских семей. По предварительной информации полиции, мужчина с дочкой выехали на велосипедную прогулку, неподалеку от дома на них напала стая соседских собак. Мужчина сделал замечание хозяевам, на что те отреагировали агрессией. Как уточнила РИА Новости одна из потерпевших, речь идет о лицах цыганской национальности.
"С заявлением в полицию обратился 48-летний местный житель. Он рассказал, что находился дома, когда во двор ворвалась толпа разъяренных соседей. Они набросилась на мужчину, его жену и родственника, и стали их избивать. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли металлическую трубу и фрагменты деревянных палок, которые использовали нападавшие", - говорится в сообщении УМВД региона
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Материалы доследственной проверки находятся в отделе уголовного розыска Володарского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Окончательное решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести причиненных телесных повреждений.
По данным переписи населения 2010 года, в Брянской области
проживают 3836 цыган, почти полторы тысячи из них – жители областного центра.