Цыгане напали на брянскую семью из-за замечания по поводу стаи собак

БРЯНСК, 8 июл – РИА Новости. Брянская полиция проводит проверку в связи со случаем нападения цыган на соседей, сделавших им замечание по поводу стаи собак, после медэкспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Конфликт произошел в Володарском районе Брянска , где проживает большое количество цыганских семей. По предварительной информации полиции, мужчина с дочкой выехали на велосипедную прогулку, неподалеку от дома на них напала стая соседских собак. Мужчина сделал замечание хозяевам, на что те отреагировали агрессией. Как уточнила РИА Новости одна из потерпевших, речь идет о лицах цыганской национальности.

"С заявлением в полицию обратился 48-летний местный житель. Он рассказал, что находился дома, когда во двор ворвалась толпа разъяренных соседей. Они набросилась на мужчину, его жену и родственника, и стали их избивать. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли металлическую трубу и фрагменты деревянных палок, которые использовали нападавшие", - говорится в сообщении УМВД региона

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Материалы доследственной проверки находятся в отделе уголовного розыска Володарского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Окончательное решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести причиненных телесных повреждений.