Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574079511.html
Цыгане напали на брянскую семью из-за замечания по поводу стаи собак
Брянская полиция проводит проверку в связи со случаем нападения цыган на соседей, сделавших им замечание по поводу стаи собак, после медэкспертизы будет принято РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:57
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
брянск
володарский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/91197/46/911974616_0:378:3629:2419_1400x0_80_0_0_12a5008f1cd3bb810891701927ab3d56.jpg
https://ria.ru/20200708/1574067848.html
россия
брянск
володарский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/91197/46/911974616_0:378:3629:2419_1400x0_80_0_0_12a5008f1cd3bb810891701927ab3d56.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/91197/46/911974616_0:0:3225:2419_1400x0_80_0_0_cb4c10b9679e5abaea85b9a1b66618a5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/91197/46/911974616_381:0:2800:2419_1400x0_80_0_0_8085c8dc3b18c20c40a4c17fd1b3e010.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), брянск, володарский район, происшествия

Цыгане напали на брянскую семью из-за замечания по поводу стаи собак

19:57 08.07.2020
2651
© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака
© Fotolia / tverkhovinets
БРЯНСК, 8 июл – РИА Новости. Брянская полиция проводит проверку в связи со случаем нападения цыган на соседей, сделавших им замечание по поводу стаи собак, после медэкспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Конфликт произошел в Володарском районе Брянска, где проживает большое количество цыганских семей. По предварительной информации полиции, мужчина с дочкой выехали на велосипедную прогулку, неподалеку от дома на них напала стая соседских собак. Мужчина сделал замечание хозяевам, на что те отреагировали агрессией. Как уточнила РИА Новости одна из потерпевших, речь идет о лицах цыганской национальности.
"С заявлением в полицию обратился 48-летний местный житель. Он рассказал, что находился дома, когда во двор ворвалась толпа разъяренных соседей. Они набросилась на мужчину, его жену и родственника, и стали их избивать. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли металлическую трубу и фрагменты деревянных палок, которые использовали нападавшие", - говорится в сообщении УМВД региона
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Материалы доследственной проверки находятся в отделе уголовного розыска Володарского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Окончательное решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести причиненных телесных повреждений.
По данным переписи населения 2010 года, в Брянской области проживают 3836 цыган, почти полторы тысячи из них – жители областного центра.
Сотрудник полиции
Вчера, 16:27
В Татарстане мужчина напал на полицейского с вилами
026012923
Обсудить -1
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)БрянскВолодарский районПроисшествия
Рекомендуем
Кадр видео падения пакета с мусором на ребенка в Красногорске
В Красногорске мусульмане помогли семье девочки, на которую упала бутылка
Логистический центр компании Amazon в Райнберге, Германия
Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Наручники
Участник группировок, убивший пять человек, получил 15 лет колонии
Александр Виндман
Свидетель по импичменту Трампа покинет армию из-за "возмездия" президента
Певец Дмитрий Колдун во время выступления
Певец Дмитрий Колдун попал в больницу в Минске
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
В ГИБДД допустили повышение максимальной скорости на дорогах
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Сочи автомобиль сбил беременную женщину на тротуаре
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат объяснил, почему Ефремов отказался от признательных показаний
Лиственница
В Тульской области нашли примотанный скотчем к дереву труп мужчины
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Чешский премьер выступил за улучшение отношений с Россией
Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко
Экс-начальник генштаба Украины предрек "вторжение" России с востока
Роберт О'Брайен
Белый дом анонсировал новые меры против Китая из-за "аннексии" Гонконга
Венесуэльские военные
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
Автомобиль следственного комитета
В Ленинградской области возбудили дело после ДТП, в котором погиб ребенок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Марокко частично открывает морские и воздушные границы с 14 июля
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния