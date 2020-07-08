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Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 22 июля
Следующая встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 22 июля, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:57
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РИА Новости
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353
60
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ситуация в днр и лнр, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, в мире

Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 22 июля

19:57 08.07.2020
170
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Следующая встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 22 июля, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Переговоры контактной группы по Донбассу состоялись в среду в формате видеоконференции.
"Заседание контактной группы завершено, следующая встреча состоится 22 июля", - говорится в сообщении МИД ДНР.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Вчера, 19:31
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Ситуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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