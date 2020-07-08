Свидетель по импичменту Трампа покинет армию из-за "возмездия" президента

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Свидетель по делу об импичменте президенту Свидетель по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу подполковник Александр Виндман уходит из армии после 21 года службы, так как считает, что его будущее в армии "всегда будет ограничено" из-за политического возмездия со стороны Трампа и его союзников, сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвоката Дэвида Прессмана.

В феврале Белый дом уволил эксперта по Украине Александра Виндмана из Совета национальной безопасности после того, как тот в ходе импичмента выступил с показаниями против Дональда Трампа.

По словам адвоката, Виндман прошел через "кампанию по травле, запугиванию и возмездию", инициатором которой был Трамп после показаний подполковника в прошлом году.

"Президент США пытался заставить подполковника Виндмана сделать выбор между соблюдением закона или угождением президенту. Между соблюдением его клятвы или сохранением его карьеры. Между защитой его продвижения по службе или продвижением по службе его соратников", - приводит телеканал слова адвоката.

Сообщается, что Виндман решил уйти с воинской службы, а не переходить в Национальный военный колледж после общения с представителями армии США, которые сообщили ему, что "есть силы, которые работают против его продвижения в армии".

Виндман - родившийся на Украине американский гражданин, подполковник ВС США и бывший эксперт Белого дома по Украине. По собственному заявлению Виндмана в ходе слушаний в конгрессе, он владеет "русским языком, украинским и немного английским".