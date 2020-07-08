СЖР призвал рассмотреть возможность отмены запрета на пикеты

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Союз журналистов России призвал рассмотреть возможность отмены запрета на одиночные пикеты, говорится в заявлении, опубликованном на сайте СЖР.
Во вторник глава СЖР Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что союз связывался с центральным аппаратом МВД, чтобы определить обоснованность задержания журналистов на Лубянке, которые участвовали в акции в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
"Представители МВД, куда СЖР обратился за разъяснениями, заявили, что задержания связаны с нарушениями статьи 20.2 КоАП РФ, так как в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой одиночные пикеты входят в перечень запрещенных", - говорится на сайте СЖР.
При этом ограничительные меры, касающиеся посещений точек общественного питания, других общественных заведений, в основном, как обращает внимание СЖР, отменены.
"В связи с этим, Союз журналистов России обращается ко всем уполномоченным организациям рассмотреть возможность отмены запрета на одиночные пикеты", - указано в заявлении.
По словам адвоката задержанного, Ивана Павлова, Сафронов подозревается в связи с чешскими спецслужбами. При этом следствие, по словам Павлова, считает США конечными получателями секретных сведений от Сафронова.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание не связано.
Сафронов вину не признает.