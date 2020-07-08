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СЖР призвал рассмотреть возможность отмены запрета на пикеты
Союз журналистов России призвал рассмотреть возможность отмены запрета на одиночные пикеты, говорится в заявлении, опубликованном на сайте СЖР. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:53
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
союз журналистов россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, союз журналистов россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

СЖР призвал рассмотреть возможность отмены запрета на пикеты

19:53 08.07.2020
332
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Союз журналистов России призвал рассмотреть возможность отмены запрета на одиночные пикеты, говорится в заявлении, опубликованном на сайте СЖР.
Во вторник глава СЖР Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что союз связывался с центральным аппаратом МВД, чтобы определить обоснованность задержания журналистов на Лубянке, которые участвовали в акции в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
"Представители МВД, куда СЖР обратился за разъяснениями, заявили, что задержания связаны с нарушениями статьи 20.2 КоАП РФ, так как в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой одиночные пикеты входят в перечень запрещенных", - говорится на сайте СЖР.
При этом ограничительные меры, касающиеся посещений точек общественного питания, других общественных заведений, в основном, как обращает внимание СЖР, отменены.
"В связи с этим, Союз журналистов России обращается ко всем уполномоченным организациям рассмотреть возможность отмены запрета на одиночные пикеты", - указано в заявлении.
Участница пикета в поддержку Ивана Сафронова у здания ФСБ на Лубянке
7 июля, 22:54
В Москве задержали более 20 человек на несогласованной акции на Лубянке
Во вторник утром ФСБ задержала советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по делу о госизмене до 6 сентября.
По словам адвоката задержанного, Ивана Павлова, Сафронов подозревается в связи с чешскими спецслужбами. При этом следствие, по словам Павлова, считает США конечными получателями секретных сведений от Сафронова.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание не связано.
Сафронов вину не признает.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Вчера, 10:17
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3210120
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосСоюз журналистов РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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