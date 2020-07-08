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В Минздраве одобрили третий препарат для лечения коронавируса
Препарат от COVID-19 "Коронавир", разработанный компанией "Р-Фарм", получил одобрение Минздрава. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
р-фарм
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коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, р-фарм, воз, общество

В Минздраве одобрили третий препарат для лечения коронавируса

19:51 08.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПередвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Препарат от COVID-19 "Коронавир", разработанный компанией "Р-Фарм", получил одобрение Минздрава.
Таким образом, он стал третьим одобренным российским лекарством наряду с "Авифавиром" (производство РФПИ и "ХимРар") и "Арепливиром" компании "Промомед".

Инструкция по применению

"Коронавир" можно применять только в условиях стационара. Он противопоказан беременным и тем, кто планирует зачать ребенка, кормящим матерям и людям с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью. Кроме того, лекарство нельзя употреблять несовершеннолетним.
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Препарат зарегистрировали по процедуре, предусмотренной в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС. Это означает, что инструкцию к нему составили при ограниченном объеме клинических данных, ее будут расширять по мере поступления новой информации.
Компания-производитель "Коронавира" совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) также создает предприятие для борьбы с коронавирусом. В частности, оно займется расширением выпуска олокизумаба, препарата от осложнений от COVID-19, и производством вакцины.

"Показывает наилучшие результаты"

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд обратился к Минздраву с просьбой разрешить применение "Авифавира" амбулаторно тем, кто лечится после заражения коронавирусом дома.
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"Анализ данных второй и третьей фазы клинических исследований, а также данные первого месяца госпитального применения препарата дает основания полагать, что препарат "Авифавир" <...> показывает наилучшие результаты при применении в самом начале болезни и на средней стадии заболевания", - отметил он.
По мнению Дмитриева, регистрация третьего препарата на базе фавипиравира подтверждает эффективность таких лекарств и лидерство России по созданию и регуляторному одобрению качественных противовирусных препаратов.

Интерес со стороны ВОЗ

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан сообщила, что ВОЗ заинтересовалась "Авиафиром" и хотела бы наладить сотрудничество с Россией по разработке лекарств и вакцин от COVID-19.
"У нас есть Тесты солидарности для разрабатывающихся вакцин, и мы были бы очень рады, если российские разработчики станут вовлечены в это, чтобы посмотреть, можем ли мы начать некое сотрудничество", - сказала она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоР-фармВОЗОбщество
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