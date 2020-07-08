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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574079048.html
В ОАЭ начали использовать собак для выявления заразившихся коронавирусом
Министерство внутренних дел ОАЭ начало использовать служащих в полиции собак для выявления людей, больных коронавирусом, говорится в заявлении министерства в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:51
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353
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коронавирус covid-19, оаэ, в мире

В ОАЭ начали использовать собак для выявления заразившихся коронавирусом

19:51 08.07.2020
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© FlickrНемецкая овчарка
Немецкая овчарка
© Flickr
ДОХА, 8 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел ОАЭ начало использовать служащих в полиции собак для выявления людей, больных коронавирусом, говорится в заявлении министерства в социальной сети Twitter.
"Министерство успешно завершило тренировку полицейских собак с целью использовать их для предотвращения распространения коронавируса", - отмечается в сообщении.
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В министерстве рассказали, что в течение двух недель натаскивали собак, давая им на нюх определять образцы, зараженные коронавирусом, и собаки быстро натренировались с точностью до 92% вычислять инфицированных коронавирусом, чтобы их можно было использовать для многих крупных учреждений с большим скоплением людей.
Кроме того, МВД ОАЭ решило использовать собак для выявления больных другими опасными заболеваниями, как туберкулез и малярия.
Власти Дубая с 7 июля разрешили иностранным туристам въезжать в эмират при наличии справки с отрицательным результатом анализа на коронавирус. Ранее эмиратские власти также разрешили подданным ОАЭ и иностранным резидентам совершать поездки за границу.
По данным минздрава ОАЭ, всего с начала пандемии в стране зарегистрированы более 53 тысяч случаев заболевания. Умерли 327 человек, выздоровели 42 282.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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