Маас напомнил о санкциях за нарушение оружейного эмбарго против Ливии

ООН, 8 июл – РИА Новости. Глава МИД Германии Глава МИД Германии Хайко Маас напомнил, что нарушителям оружейного эмбарго в отношении Ливии грозят адресные санкции.

"В то время как весь мир закрыл границы и был помещен в изоляцию, корабли, самолеты и грузовики с оружием и наемниками продолжали прибывать в ливийские города. Дамы и господа, пришло время остановить этот циничный абсурд", - сказал Маас на заседании СБ ООН

По его словам, иностранное вмешательство является основным фактором конфликта в Ливии. "Этому должен быть положен конец. Это означает: никаких больше самолетов, никаких танков, никаких грузовиков или сухогрузов, полных оружия. Никакой больше лжи", - заявил Маас.

"Мы будем применять меры, имеющиеся у нас в распоряжении, включая адресные санкции, чтобы Ливия не была больше полем битвы в иностранной войне", - указал глава МИД ФРГ.

По его мнению, "закулисным договоренностям между иностранными игроками следует положить конец".

"Мы призываем стороны конфликта довести переговоры в рамках формата "5+5" до успешного завершения без предусловий и без промедлений", - отметил он.

По его словам, первым важным шагом могло бы стать решение по демилитаризации в Сирте и Джуфре. "Мы призываем стороны в Ливии и всех вас объединиться вокруг этой идеи. Мы призываем секретариат ( ООН - ред.) предоставить нам варианты того, как это может быть реализовано "на земле", - сказал Маас.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией , и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара , политическую поддержку которому оказывает Египет

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.