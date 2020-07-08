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Маас напомнил о санкциях за нарушение оружейного эмбарго против Ливии
Глава МИД Германии Хайко Маас напомнил, что нарушителям оружейного эмбарго в отношении Ливии грозят адресные санкции. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:50
халифа хафтар
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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халифа хафтар, хайко маас, мид германии, совет безопасности оон, триполи, ливия, оон, сша, в мире

Маас напомнил о санкциях за нарушение оружейного эмбарго против Ливии

19:50 08.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
ООН, 8 июл – РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас напомнил, что нарушителям оружейного эмбарго в отношении Ливии грозят адресные санкции.
"В то время как весь мир закрыл границы и был помещен в изоляцию, корабли, самолеты и грузовики с оружием и наемниками продолжали прибывать в ливийские города. Дамы и господа, пришло время остановить этот циничный абсурд", - сказал Маас на заседании СБ ООН.
По его словам, иностранное вмешательство является основным фактором конфликта в Ливии. "Этому должен быть положен конец. Это означает: никаких больше самолетов, никаких танков, никаких грузовиков или сухогрузов, полных оружия. Никакой больше лжи", - заявил Маас.
"Мы будем применять меры, имеющиеся у нас в распоряжении, включая адресные санкции, чтобы Ливия не была больше полем битвы в иностранной войне", - указал глава МИД ФРГ.
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По его мнению, "закулисным договоренностям между иностранными игроками следует положить конец".
"Мы призываем стороны конфликта довести переговоры в рамках формата "5+5" до успешного завершения без предусловий и без промедлений", - отметил он.
По его словам, первым важным шагом могло бы стать решение по демилитаризации в Сирте и Джуфре. "Мы призываем стороны в Ливии и всех вас объединиться вокруг этой идеи. Мы призываем секретариат (ООН - ред.) предоставить нам варианты того, как это может быть реализовано "на земле", - сказал Маас.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
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Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
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Халифа ХафтарХайко МаасМИД ГерманииСовет Безопасности ООНТриполиЛивияООНСШАВ мире
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