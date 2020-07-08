США назвали сроки технических дискуссий с Россией по ядерному оружию

"Надеюсь, что следующий уровень обсуждений с РФ на уровне технических экспертов состоится в течение нескольких недель", - сказал Биллингсли, выступая на мероприятии Института имени Брукингса.

Он положительно охарактеризовал свою недавнюю встречу в Вене с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

"Думаю, мы оба согласимся, что мы не смогли преодолеть расхождение в позициях между нами, но это только первые переговоры", - отметил Биллингсли.