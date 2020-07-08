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США назвали сроки технических дискуссий с Россией по ядерному оружию
США рассчитывают, что технические дискуссии по стратегической стабильности с РФ состоятся в ближайшие несколько недель, заявил спецпосланник президента США по... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:59
россия
маршалл биллингсли
сергей рябков
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, маршалл биллингсли, сергей рябков, сша, в мире

США назвали сроки технических дискуссий с Россией по ядерному оружию

19:45 08.07.2020 (обновлено: 19:59 08.07.2020)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinПомощник министра финансов США Маршалл Биллингсли демонстрирует спутниковые снимки на слушаниях по КНДР в комитете палаты представителей по международным делам конгресса США. 12 сентября 2017
Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли демонстрирует спутниковые снимки на слушаниях по КНДР в комитете палаты представителей по международным делам конгресса США. 12 сентября 2017
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США рассчитывают, что технические дискуссии по стратегической стабильности с РФ состоятся в ближайшие несколько недель, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
"Надеюсь, что следующий уровень обсуждений с РФ на уровне технических экспертов состоится в течение нескольких недель", - сказал Биллингсли, выступая на мероприятии Института имени Брукингса.
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске
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Он положительно охарактеризовал свою недавнюю встречу в Вене с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.
"Думаю, мы оба согласимся, что мы не смогли преодолеть расхождение в позициях между нами, но это только первые переговоры", - отметил Биллингсли.
Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - Биллингсли. Они обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других. По словам Рябкова, следующая встреча с Биллигсли может состояться в конце июля – начале августа.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
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060016
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РоссияМаршалл БиллингслиСергей РябковСШАВ мире
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