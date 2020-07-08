В Москве пятерых утят спасли из коллектора

Девушка рассказала, что сильный поток воды унес в сток трех утят, их мама-утка беспокойно ходила рядом. Чтобы спасти детенышей, спасатели в гидрокостюмах спустились в водоспускной коллектор и достали оттуда пять утят вместо трех, один из них был совсем маленький, еще не оперившийся.