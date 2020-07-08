В Москве пятерых утят спасли из коллектора

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пятерых утят, которых сильный поток воды унес в дренажный коллектор, спасли в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"Спасатели Московского авиационного центра выезжали сегодня на помощь утятам в район Южное Бутово. По заявке девушки-очевидца, утята упали в дренажный коллектор", - говорится в сообщении.
Девушка рассказала, что сильный поток воды унес в сток трех утят, их мама-утка беспокойно ходила рядом. Чтобы спасти детенышей, спасатели в гидрокостюмах спустились в водоспускной коллектор и достали оттуда пять утят вместо трех, один из них был совсем маленький, еще не оперившийся.
"Я думала, что на такие вызовы профессиональные спасатели не приезжают. Но они приехали и помогли малышам", - приводятся в сообщении слова девушки.
Всех утят выпустили в пруд, где их встретила мама-утка.