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В Совфеде оценили отказ Украины от меморандума с Россией по антитеррору
Расторжение Украиной меморандума с Россией по борьбе с терроризмом никого не удивляет, так как киевские власти не просто укрывают террористов, но и вступили с... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:39
ольга ковитиди
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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ольга ковитиди, херсонская область , республика крым, украина, в мире

В Совфеде оценили отказ Украины от меморандума с Россией по антитеррору

19:39 08.07.2020
412
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОльга Ковитиди
Ольга Ковитиди
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ольга Ковитиди. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Расторжение Украиной меморандума с Россией по борьбе с терроризмом никого не удивляет, так как киевские власти не просто укрывают террористов, но и вступили с ними в преступный сговор, заявила РИА Новости сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
В среду кабинет министров Украины прекратил действие меморандума от 2012 года о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. В пояснительной записке отмечается, что данное решение "позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ и повышения авторитета Украины".
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"Украина, нарушившая свои обязательства по Донбассу и фактически сорвавшая минские договоренности, с 2014 года является государством, не просто укрывающим террористов и террористические организации, но и вступающим с ними в преступный сговор. Именно поэтому сегодня уже никого не удивляет отказ Украины от подписанного в июле 2012 года в Ялте меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом", - сказала Ковитиди.
По ее словам, украинская власть имеет прямое отношение к подрыву ЛЭП в Херсонской области, совершенному "Меджлисом крымско-татарского народа"* и "Правым сектором"* в ноябре 2015 года.
"В результате совершенного ими теракта были взорваны опоры ЛЭП в Херсонской области, что повлекло отключение от электроэнергии, и жители Республики Крым в начале зимы остались без света и тепла", - подчеркнула сенатор.
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По ее словам, после госпереворота 2014 года на Украине существенно возросло количество убийств с участием представителей ультраправых организаций и связанного с ними криминала.
"В одностороннем порядке прекратив действие меморандума с Россией о сотрудничестве государств в борьбе с терроризмом, Украина подтвердила свой выбор. На Украине практика государственного терроризма стала частью государственной политики", - подчеркнула Ковитиди.
* Экстремистские организации, запрещенные в России
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Ольга КовитидиХерсонская областьРеспублика КрымУкраинаВ мире
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