В Совфеде оценили отказ Украины от меморандума с Россией по антитеррору

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Расторжение Расторжение Украиной меморандума с Россией по борьбе с терроризмом никого не удивляет, так как киевские власти не просто укрывают террористов, но и вступили с ними в преступный сговор, заявила РИА Новости сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди

В среду кабинет министров Украины прекратил действие меморандума от 2012 года о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. В пояснительной записке отмечается, что данное решение "позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ и повышения авторитета Украины".

"Украина, нарушившая свои обязательства по Донбассу и фактически сорвавшая минские договоренности, с 2014 года является государством, не просто укрывающим террористов и террористические организации, но и вступающим с ними в преступный сговор. Именно поэтому сегодня уже никого не удивляет отказ Украины от подписанного в июле 2012 года в Ялте меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом", - сказала Ковитиди.

По ее словам, украинская власть имеет прямое отношение к подрыву ЛЭП в Херсонской области , совершенному "Меджлисом крымско-татарского народа"* и "Правым сектором"* в ноябре 2015 года.

"В результате совершенного ими теракта были взорваны опоры ЛЭП в Херсонской области, что повлекло отключение от электроэнергии, и жители Республики Крым в начале зимы остались без света и тепла", - подчеркнула сенатор.

По ее словам, после госпереворота 2014 года на Украине существенно возросло количество убийств с участием представителей ультраправых организаций и связанного с ними криминала.

"В одностороннем порядке прекратив действие меморандума с Россией о сотрудничестве государств в борьбе с терроризмом, Украина подтвердила свой выбор. На Украине практика государственного терроризма стала частью государственной политики", - подчеркнула Ковитиди.