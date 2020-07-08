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РФПИ попросил Минздрав разрешить применение "Авифавира" амбулаторно
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил Минздрав разрешить применение "Авифавира" амбулаторно тем, кто лечится от коронавируса дома, заявил... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:35
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, р-фарм, общество

РФПИ попросил Минздрав разрешить применение "Авифавира" амбулаторно

19:35 08.07.2020
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© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил Минздрав разрешить применение "Авифавира" амбулаторно тем, кто лечится от коронавируса дома, заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Анализ данных второй и третьей фазы клинических исследований, а также данные первого месяца госпитального применения препарата дает основания полагать, что препарат "Авифавир"... показывает наилучшие результаты при применении в самом начале болезни и на средней стадии заболевания", - отметил Дмитриев.
Он также отметил, что регистрация третьего препарата на базе фавипиравира в России, подтвержденная клиническими испытаниями, подтверждает эффективность препаратов на базе фавипиравира и лидерство России по созданию и регуляторному одобрению действенных противовирусных препаратов.
"В связи с этим мы обратились в министерство здравоохранения с просьбой разрешить применение "Авифавира" амбулаторно теми больными, которые переносят коронавирусную инфекцию дома", - заявил он.
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Первый был одобрен в конце мая, это "Авифавир" производства РФПИ и "ХимРара". Второй - "Арепливир" компании "Промомед" - в июне.
Помимо "Коронавира", "Р-Фарм" совместно с РФПИ создают предприятие с объемом инвестиций более 4 миллиардов рублей для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в частности оно займется расширением выпуска олокизумаба, препарата от осложнения COVID-19, и производством вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоР-фармОбщество
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