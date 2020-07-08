Киев игнорирует обсуждение закрепления статуса Донбасса, заявили в ДНР

При этом, по словам полпреда ДНР, представители Киева "продолжают игнорировать обсуждение того, каким образом особый статус будет учтен в проекте внесения изменений в конституцию относительно децентрализации".

"Дальнейшая дискуссия будет иметь смысл лишь после того, как мы согласуем, что именно будет закреплено в новой редакции конституции касательно особенностей местного самоуправления в Донбассе, поскольку в соответствии с иерархией нормативных правовых актов любой закон должен отвечать конституции", - отметила Никонорова.