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Киев игнорирует обсуждение закрепления статуса Донбасса, заявили в ДНР
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что Киев игнорирует... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:31
ситуация в днр и лнр
наталья никонорова
мид днр
донецкая народная республика
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киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, мид днр, донецкая народная республика, верховная рада украины, киев, украина, в мире

Киев игнорирует обсуждение закрепления статуса Донбасса, заявили в ДНР

19:31 08.07.2020
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что Киев игнорирует обсуждение вопроса, касающегося закрепления особого статуса региона в конституции Украины.
"Нам удалось достичь консенсуса по содержанию статей 2 и 3 закона об особом статусе Донбасса. Надеемся, что удастся сохранить позитивную динамику и продолжить постатейное обсуждение этого важнейшего для политического урегулирования закона", - приводит слова Никоноровой пресс-службы МИД ДНР.
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При этом, по словам полпреда ДНР, представители Киева "продолжают игнорировать обсуждение того, каким образом особый статус будет учтен в проекте внесения изменений в конституцию относительно децентрализации".
"Дальнейшая дискуссия будет иметь смысл лишь после того, как мы согласуем, что именно будет закреплено в новой редакции конституции касательно особенностей местного самоуправления в Донбассе, поскольку в соответствии с иерархией нормативных правовых актов любой закон должен отвечать конституции", - отметила Никонорова.
Она добавила, что вместо конкретного обсуждения проекта конституционных изменений представители Киева "вновь пообещали его когда-нибудь предоставить".
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. В конце 2019 года украинский парламент продлил его до конца 2020 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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