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Росстат сообщил о росте цен на курятину
Цены на гречку в России за неделю с 30 июня по 6 июля не менялись, при этом продолжилось повышение цен на куриное мясо, а удорожание картофеля несколько... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:30
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
краснодарский край
экономика
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РИА Новости
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353
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), краснодарский край, экономика

Росстат сообщил о росте цен на курятину

19:30 08.07.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовМясо птицы
Мясо птицы
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Цены на гречку в России за неделю с 30 июня по 6 июля не менялись, при этом продолжилось повышение цен на куриное мясо, а удорожание картофеля несколько замедлилось, следует из сообщения Росстата.
"За период с 30 июня по 6 июля 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на мясо кур - на 0,5%. Подорожание на 1,5% и более отмечено в семи субъектах Российской Федерации, в том числе в Кабардино-Балкарской Республике и Краснодарском крае - на 2,2% и 2% соответственно. В Еврейской автономной области мясо кур подешевело на 2,1%", - говорится в сообщении.
Неделей ранее куриное мясо также заметно подорожало - на 0,6%. С 30 июня по 6 июля июня также выросли цены на черный чай и сухие молочные смеси для детского питания (на 0,3%), ржаной хлеб и вермишель (на 0,2%). Сахар подорожал на 0,1%, рис подешевел на 0,1%,
Одновременно цены на куриные яйца снизились на 0,5%, стерилизованное молоко подешевело на 0,4%, мороженая рыба - на 0,3%, колбасы, пастеризованное молоко, пшено, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%.
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Для сравнения: за предыдущий период лук подешевел на 3,3%, огурцы - на 2,2%, помидоры - на 3,3%, цены на капусту не менялись. Картофель тогда подорожал на 3,9%, морковь - на 1%, яблоки - на 3,2%.
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