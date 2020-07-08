Росстат сообщил о росте цен на курятину

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Цены на гречку в России за неделю с 30 июня по 6 июля не менялись, при этом продолжилось повышение цен на куриное мясо, а удорожание картофеля несколько замедлилось, следует из сообщения Цены на гречку в России за неделю с 30 июня по 6 июля не менялись, при этом продолжилось повышение цен на куриное мясо, а удорожание картофеля несколько замедлилось, следует из сообщения Росстата

"За период с 30 июня по 6 июля 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на мясо кур - на 0,5%. Подорожание на 1,5% и более отмечено в семи субъектах Российской Федерации , в том числе в Кабардино-Балкарской Республике и Краснодарском крае - на 2,2% и 2% соответственно. В Еврейской автономной области мясо кур подешевело на 2,1%", - говорится в сообщении.

Неделей ранее куриное мясо также заметно подорожало - на 0,6%. С 30 июня по 6 июля июня также выросли цены на черный чай и сухие молочные смеси для детского питания (на 0,3%), ржаной хлеб и вермишель (на 0,2%). Сахар подорожал на 0,1%, рис подешевел на 0,1%,

Одновременно цены на куриные яйца снизились на 0,5%, стерилизованное молоко подешевело на 0,4%, мороженая рыба - на 0,3%, колбасы, пастеризованное молоко, пшено, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%.

"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на яблоки - 2,8%, морковь - 2,5%, картофель - 2,2%. В то же время лук репчатый стал дешевле на 5%, помидоры - на 4,2%, огурцы - на 3,7%, капуста белокочанная - на 1,2%", - добавляет Росстат. Морковь подорожала на 2,5%.