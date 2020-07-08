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Экс-начальник генштаба Украины предрек "вторжение" России с востока
Бывший начальник украинского генерального штаба Виктор Муженко заявил, что Россия для разблокирования водообеспечения Крыма введет свои вооруженные силы на... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:30
россия
виктор муженко
владимир путин
киев
украина
в мире
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РИА Новости
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россия, виктор муженко, владимир путин, киев, украина, в мире

Экс-начальник генштаба Украины предрек "вторжение" России с востока

19:30 08.07.2020
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© Flickr / Ministry of Defense of UkraineНачальник Генштаба Украины Виктор Муженко
Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко
© Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Бывший начальник украинского генерального штаба Виктор Муженко заявил, что Россия для разблокирования водообеспечения Крыма введет свои вооруженные силы на Украину с востока страны, а не со стороны полуострова, об этом он заявил в эфире программы "Вечерний тепловизор" на YouTube-канале Guildhall.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских вооруженных сил, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По словам главы российского государства, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Кроме того, депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявлял, что у России "достаточно своей земли, своей территории", заявления об угрозе нападения со стороны РФ он назвал "полным абсурдом и бредом". По его словам, история показывает, что Россия - это миролюбивое государство, которое только защищается, а не нападает.
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"Такие сценарии рассматривались и есть соответствующие планы, каким образом должны действовать вооруженные силы в этой ситуации. Хотя я считаю, что начнется все не на юге, начнется все на востоке нашего государства. Мы же понимаем ситуацию сегодняшнего дня, каким образом может Россия пересечь административную границу между Крымом и Херсоном регулярными формированиями. Это сразу вызовет негативную реакцию практически всего мирового сообщества и повлечет за собой усиление соответствующих санкций. Россия тоже это учитывает", - заявил Муженко.
По его словам, для осуществления вторжения должен быть создан ряд определенных условий, в том числе и информационная операция.
"Для того, чтобы действительно имела место реализация непосредственного военного вторжения, должен быть ряд определенных условий создан. В первую очередь, это хаос на Украине, паралич всех органов государственного управления, военного управления. Этому будет предшествовать мощная информационная операция. Она уже, я так считаю, проводится. Вторым этапом может быть разведывательная, диверсионная или специальная операции, и только после этого, когда будут созданы соответствующие условия, уже можно говорить о непосредственном вторжении регулярных войск Российской Федерации", - добавил Муженко.
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Также экс-глава генштаба рассказал, как должны действовать украинские военные в случае такого вторжения.
"Вводится военное положение, в ходе введения военного положения создается ряд мероприятий, которые четко оговорены соответствующими руководящими документами, соответствующим планом, каким образом должны действовать вооруженные силы - приведение в полную боевую готовность всех военных частей, создание соответствующих группировок для противодействия силам вторжения, усиление противовоздушной обороны, взятие под охрану соответствующих критических объектов, в том числе это касается станций подъема, станций водозабора, которые есть на Днепре, которые подавали в свое время воду в Северо-Крымский канал и тому подобное", - подытожил Муженко.
Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что есть угроза применения российских войск для разблокирования водообеспечения Крыма.
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РоссияВиктор МуженкоВладимир ПутинКиевУкраинаВ мире
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