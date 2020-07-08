В Саратове изучают видео с проездом кортежа губернатора под "кирпич"

Как уточнили РИА Новости в областном управлении ГИБДД, в связи с публикацией видео, запечатлевшего два автомобиля BMW, возбуждено производство по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части" (максимальная санкция - штраф в 500 рублей) и по части 1.1 статьи 12.17 КоАП РФ "Движение по полосе для маршрутных транспортных средств" (максимальная санкция - штраф в 1,5 тысячи рублей).

Водители предыдущего губернатора Павла Ипатова, отправленного в отставку по собственному желанию 23 марта 2012 года, неоднократно попадали в ДТП. В последней аварии Mercedes с главой региона по касательной задел встречный автомобиль, обошлось без пострадавших. В июле 2010 года автомобиль из кортежа губернатора столкнулся с трамваем, пострадавших также не было. По официальным данным, в ДТП была обоюдная вина водителей машины и трамвая.