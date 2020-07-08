В Саратове изучают видео с проездом кортежа губернатора под "кирпич"

САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Отдел ГИБДД по Саратову начал административное расследование по факту опубликования в интернете видео, на котором машины из кортежа губернатора проехали под запрещающий знак, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
В среду местное ИА "Взгляд-инфо" опубликовало видео, на котором запечатлено, как автомобили, предположительно, из кортежа губернатора проехали под знак "Проезд запрещен". Издание поясняет, что житель Саратова накануне около 9.00 (8.00 мск) зафиксировал на свой видеорегистратор нарушение правил дорожного движения автомобилями из кортежа главы региона, которые свернули с улицы Аэропорт на Соколовогорскую под знак "кирпич" и продолжили путь по полосе, выделенной для общественного транспорта.
"Вынесено определение о возбуждении административного расследования", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в областном управлении ГИБДД, в связи с публикацией видео, запечатлевшего два автомобиля BMW, возбуждено производство по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части" (максимальная санкция - штраф в 500 рублей) и по части 1.1 статьи 12.17 КоАП РФ "Движение по полосе для маршрутных транспортных средств" (максимальная санкция - штраф в 1,5 тысячи рублей).
Губернатор Валерий Радаев в апреле 2012 года на своей первой пресс-конференции в качестве главы региона заявлял, что автомобили из его кортежа будут соблюдать правила дорожного движения и ездить без мигалок. По его словам, машины кортежа будут "также встраиваться (в движение), как все наши водители".
Водители предыдущего губернатора Павла Ипатова, отправленного в отставку по собственному желанию 23 марта 2012 года, неоднократно попадали в ДТП. В последней аварии Mercedes с главой региона по касательной задел встречный автомобиль, обошлось без пострадавших. В июле 2010 года автомобиль из кортежа губернатора столкнулся с трамваем, пострадавших также не было. По официальным данным, в ДТП была обоюдная вина водителей машины и трамвая.