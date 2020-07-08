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Мишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии
Российские власти максимально снизили издержки бизнеса во время эпидемии, чтобы сохранить рабочие места, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T22:14
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мишустин, общество

Мишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии

19:20 08.07.2020 (обновлено: 22:14 08.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские власти максимально снизили издержки бизнеса во время эпидемии, чтобы сохранить рабочие места, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Предприниматели получили отсрочки по налогам и социальным взносам, выплате кредитов", — отметил он в видеообращении в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда по влиянию пандемии коронавируса.
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Мишустин напомнил, что правительство оказывает адресную социальную поддержку россиянам, потерявшим работу. В частности, власти увеличили размер пособий по безработице и расширили круг лиц, которые могут претендовать на получение таких выплат.
Также в России начали предоставлять льготные кредиты субъектам малого и среднего бизнеса.
"Подготовлен проект общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. В качестве основных задач определены меры, направленные на поддержание доходов населения — как работающего, так и временно оставшегося без работы, а также семей с детьми", — подчеркнул он.
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В заключение глава правительства выразил надежду, что эти конструктивные меры позволят преодолеть последствия пандемии и восстановить благоприятную ситуацию на рынке труда.
На прошлой неделе Владимир Путин сообщил, что с начала эпидемии коронавируса в России немного вырос уровень безработицы, однако значительного ухудшения ситуации, как в некоторых других странах, удалось избежать.
В начале июля глава Минтруда Антон Котяков также отмечал, что в марте уровень безработицы в России составлял 4,7 процента, в мае вырос до 6,1 процента, однако сейчас темпы роста этого показателя замедляются. По мнению министра, добиться таких результатов удалось благодаря принятию властями ряда неотложных мер по поддержке бизнеса и людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МишустинОбщество
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