Мишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские власти максимально снизили издержки бизнеса во время эпидемии, чтобы сохранить рабочие места, заявил премьер-министр Российские власти максимально снизили издержки бизнеса во время эпидемии, чтобы сохранить рабочие места, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

"Предприниматели получили отсрочки по налогам и социальным взносам, выплате кредитов", — отметил он в видеообращении в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда по влиянию пандемии коронавируса.

Мишустин напомнил, что правительство оказывает адресную социальную поддержку россиянам, потерявшим работу. В частности, власти увеличили размер пособий по безработице и расширили круг лиц, которые могут претендовать на получение таких выплат.

Также в России начали предоставлять льготные кредиты субъектам малого и среднего бизнеса.

"Подготовлен проект общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. В качестве основных задач определены меры, направленные на поддержание доходов населения — как работающего, так и временно оставшегося без работы, а также семей с детьми", — подчеркнул он.

В заключение глава правительства выразил надежду, что эти конструктивные меры позволят преодолеть последствия пандемии и восстановить благоприятную ситуацию на рынке труда.

На прошлой неделе Владимир Путин сообщил, что с начала эпидемии коронавируса в России немного вырос уровень безработицы, однако значительного ухудшения ситуации, как в некоторых других странах, удалось избежать.

В начале июля глава Минтруда Антон Котяков также отмечал, что в марте уровень безработицы в России составлял 4,7 процента, в мае вырос до 6,1 процента, однако сейчас темпы роста этого показателя замедляются. По мнению министра, добиться таких результатов удалось благодаря принятию властями ряда неотложных мер по поддержке бизнеса и людей.