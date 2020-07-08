Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574077180.html
Проект радио Sputnik победил в конкурсе СМИ "Патриот России – 2020"
Программа радио Sputnik "Простыми словами" о фронтовых корреспондентах Великой Отечественной заняла первое место на всероссийском конкурсе СМИ "Патриот России – РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:19
россия
sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574076780_0:13:2730:1549_1400x0_80_0_0_fcc9055e948e3961ffd0cfe93c9043a0.jpg
https://ria.ru/20200707/1574026139.html
https://ria.ru/20200703/1573873906.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574076780_0:13:2730:1549_1400x0_80_0_0_fcc9055e948e3961ffd0cfe93c9043a0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574076780_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_24faa3b03c6283b5acc309e9f7039846.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574076780_399:0:2447:2048_1400x0_80_0_0_d870077ebc5e8ee8dd117756e85110e7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, sputnik

Проект радио Sputnik победил в конкурсе СМИ "Патриот России – 2020"

19:19 08.07.2020
57
© РИА НовостиФотокнига "Память Победы. Хранить вечно"
Фотокнига Память Победы. Хранить вечно
© РИА Новости
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Программа радио Sputnik "Простыми словами" о фронтовых корреспондентах Великой Отечественной заняла первое место на всероссийском конкурсе СМИ "Патриот России – 2020" в категории "Против фальсификации истории".
Серебряным призером конкурса в номинации "Мы – Россияне!" стала подготовленная фотослужбой МИА "Россия сегодня" мемориальная книга "Память Победы. Хранить вечно", а очерк радио Sputnik "75 лет Победы. Эвакуация" получил "бронзу" в номинации "Без срока давности".
Очерк "Простыми словами" – спецпроект редактора радио Sputnik Марии Сметаниной о подвиге журналистов в годы Великой Отечественной. Именно обычные военкоры, которые уходили на фронт вместе с солдатами, помогали стране узнавать о событиях на передовой. Они выполняли свой профессиональный долг, несмотря на все трудности военного времени.
Фотокнига "Память Победы. Хранить вечно" подготовлена службой визуальных проектов МИА "Россия сегодня" и дизайн-центром агентства к 75-летию Победы. В ней использованы архивные снимки предшественника "России сегодня" – Совинформбюро, на которых запечатлены боевые действия, разрушенные города и села, работа заводов и тяготы мирных жителей. Книга также рассказывает о буднях военных фотокорреспондентов.
Онлайн-лекция на тему Влияние пандемии на медиасферу и вызовы, стоящие перед индустрией
7 июля, 19:32
Индийские студенты обсудили на SputnikPro влияние пандемии на СМИ
Очерк "75 лет Победы. Эвакуация" – специальный проект обозревателя радио Sputnik Ильи Харламова. В нем рассказывается о масштабной эвакуации промышленных предприятий и специалистов вглубь территории СССР. Героическими усилиями были спасены и продолжили работу тысячи фабрик и заводов. Фронт выстоял, а страна общими усилиями сумела разгромить врага.
Конкурс "Патриот России" проводится в рамках государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". Он призван стимулировать СМИ к яркому и всестороннему освещению патриотической тематики, связанной с традициями и современными задачами патриотического воспитания. Конкурс организован при поддержке Роспечати с участием Минобороны Российской Федерации, органов исполнительной власти и союзов журналистобъектов РФ.
Радио Sputnik — одна из самых цитируемых радиостанций России в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ.
Студия информационного агентства и радио Sputnik
3 июля, 21:12
Американский институт оценил роль Sputnik в освещении событий в Африке
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы – "Зубовский, 4".
000000
Обсудить 0
РоссияSputnik
Рекомендуем
Газеты
Опубликовано исследование об освещении пандемии в России зарубежными СМИ
Григорий Рапота
Рапота рассказал о трудностях при согласовании взаимного признания виз
Онлайн-лекция на тему Влияние пандемии на медиасферу и вызовы, стоящие перед индустрией
Индийские студенты обсудили на SputnikPro влияние пандемии на СМИ
Вид Ульяновска
Ульяновская область расширяет меры социальной поддержки семей
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Токаев назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане
Люди катаются на моторной лодке
Владимирские депутаты снизили налог на лодки с двигателем до 100 л. с.
Виды Тюмени
В Тюменской области создан совет по культуре муниципальных образований
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Число случаев коронавируса в США превысило три миллиона
Лес
Тюменская область получила 10 беспилотников для охраны лесов
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Китай в агрессии на границе с Индией
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Сочи автомобиль сбил беременную женщину на тротуаре
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Россия готова к работе по открытию границ с другими странами
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Мурашко рассказал об иммунитете у переболевших COVID-19
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса
Строительство газопровода Северный поток-2
Способная достроить "Северный поток — 2" баржа вошла в воды Дании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Марокко частично открывает морские и воздушные границы с 14 июля
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния