Проект радио Sputnik победил в конкурсе СМИ "Патриот России – 2020"

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Программа радио Программа радио Sputnik "Простыми словами" о фронтовых корреспондентах Великой Отечественной заняла первое место на всероссийском конкурсе СМИ "Патриот России – 2020" в категории "Против фальсификации истории".

Серебряным призером конкурса в номинации "Мы – Россияне!" стала подготовленная фотослужбой МИА "Россия сегодня" мемориальная книга "Память Победы. Хранить вечно", а очерк радио Sputnik "75 лет Победы. Эвакуация" получил "бронзу" в номинации "Без срока давности".

Очерк "Простыми словами" – спецпроект редактора радио Sputnik Марии Сметаниной о подвиге журналистов в годы Великой Отечественной. Именно обычные военкоры, которые уходили на фронт вместе с солдатами, помогали стране узнавать о событиях на передовой. Они выполняли свой профессиональный долг, несмотря на все трудности военного времени.

Фотокнига "Память Победы. Хранить вечно" подготовлена службой визуальных проектов МИА "Россия сегодня" и дизайн-центром агентства к 75-летию Победы. В ней использованы архивные снимки предшественника "России сегодня" – Совинформбюро, на которых запечатлены боевые действия, разрушенные города и села, работа заводов и тяготы мирных жителей. Книга также рассказывает о буднях военных фотокорреспондентов.

Очерк "75 лет Победы. Эвакуация" – специальный проект обозревателя радио Sputnik Ильи Харламова. В нем рассказывается о масштабной эвакуации промышленных предприятий и специалистов вглубь территории СССР. Героическими усилиями были спасены и продолжили работу тысячи фабрик и заводов. Фронт выстоял, а страна общими усилиями сумела разгромить врага.

Конкурс "Патриот России" проводится в рамках государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". Он призван стимулировать СМИ к яркому и всестороннему освещению патриотической тематики, связанной с традициями и современными задачами патриотического воспитания. Конкурс организован при поддержке Роспечати с участием Минобороны Российской Федерации, органов исполнительной власти и союзов журналистобъектов РФ.