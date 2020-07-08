https://ria.ru/20200708/1574077097.html
В подмосковных колледжах станет больше бюджетных мест в 2020 году
Глава подмосковного министерства образования Ирина Каклюгина рассказала, что в этом году в областных техникумах и колледжах для абитуриентов будет предоставлено РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:18
2020-07-08T19:18
новости подмосковья
министерство образования московской области
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
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2020
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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министерство образования московской области, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Глава подмосковного министерства образования Ирина Каклюгина рассказала, что в этом году в областных техникумах и колледжах для абитуриентов будет предоставлено 18,6 тысячи бюджетных мест. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Отмечается, что большинство бюджетных мест отдадут тем абитуриентам, которые выберут строительство, сферу услуг, информационные технологии, сельское хозяйство и машиностроение.
"Все они являются наиболее востребованными среди наших ребят. Конкурс на место довольно серьезный — три человека", – обратила внимание министр.
Отмечается, что в 2020 году документы в колледжи можно подать дистанционно, через региональный портал госуслуг. Прием осуществляется до 25 августа.