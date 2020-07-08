В подмосковных колледжах станет больше бюджетных мест в 2020 году

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава подмосковного министерства образования Ирина Каклюгина рассказала, что в этом году в областных техникумах и колледжах для абитуриентов будет предоставлено 18,6 тысячи бюджетных мест. Об этом сообщил телеканал Глава подмосковного министерства образования Ирина Каклюгина рассказала, что в этом году в областных техникумах и колледжах для абитуриентов будет предоставлено 18,6 тысячи бюджетных мест. Об этом сообщил телеканал "360"

Отмечается, что большинство бюджетных мест отдадут тем абитуриентам, которые выберут строительство, сферу услуг, информационные технологии, сельское хозяйство и машиностроение.

"Все они являются наиболее востребованными среди наших ребят. Конкурс на место довольно серьезный — три человека", – обратила внимание министр.