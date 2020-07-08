Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200708/1574077097.html
В подмосковных колледжах станет больше бюджетных мест в 2020 году
Глава подмосковного министерства образования Ирина Каклюгина рассказала, что в этом году в областных техникумах и колледжах для абитуриентов будет предоставлено РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:18
новости подмосковья
министерство образования московской области
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153269/66/1532696647_0:142:1500:986_1400x0_80_0_0_e9ad9cd62de62476a2a9068c1f22c89a.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153269/66/1532696647_0:142:1500:986_1400x0_80_0_0_e9ad9cd62de62476a2a9068c1f22c89a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153269/66/1532696647_169:0:1500:998_1400x0_80_0_0_b59242f8486af0a50e2a1b7fc23e9eb9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153269/66/1532696647_373:0:1371:998_1400x0_80_0_0_838740b267a810e70abf86bfecb30195.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство образования московской области, московская область (подмосковье)

В подмосковных колледжах станет больше бюджетных мест в 2020 году

19:18 08.07.2020
30
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСтуденты на занятиях
Студенты на занятиях
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава подмосковного министерства образования Ирина Каклюгина рассказала, что в этом году в областных техникумах и колледжах для абитуриентов будет предоставлено 18,6 тысячи бюджетных мест. Об этом сообщил телеканал "360".
Отмечается, что большинство бюджетных мест отдадут тем абитуриентам, которые выберут строительство, сферу услуг, информационные технологии, сельское хозяйство и машиностроение.
"Все они являются наиболее востребованными среди наших ребят. Конкурс на место довольно серьезный — три человека", – обратила внимание министр.
Отмечается, что в 2020 году документы в колледжи можно подать дистанционно, через региональный портал госуслуг. Прием осуществляется до 25 августа.
200000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМинистерство образования Московской областиМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Первые отдыхающие в столовой санатория ДиЛуч в Анапе
В Подмосковье с 1 августа откроются санаторно-курортные организации
Школа и жилые дома жилого комплекса ART в Красногорске
В Подмосковье возобновят работу школьные лагеря
Автобус с детьми
Детские летние лагеря откроются в Подмосковье с 15 июля
Военнослужащие в Донбассе
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 22 июля
Женщина играет с детьми на улице
Фраза "завышенные требования жителей" уйдет из лексикона чиновников
Природа Московской области
В Подмосковье площадь заказника увеличилась до 2424 гектаров
Сотрудница школы проводит санитарную обработку класса в школе города Читы
В Подмосковье с 1 августа откроются образовательные учреждения
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил перспективы восстановления рынка труда
Врач за компьютером
В Тамбовской области в рамках нацпроекта продолжается строительство ФАПов
Счетчик учета электроэнергии
В Подмосковье с 2022 года дома оснастят интеллектуальными счетчиками
Школьник
В России проведут диагностику знаний школьников
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Мишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии
Московская область
В Подмосковье учреждения соцобслуживания начнут работу в полном объеме
Московская область
В Подмосковье возобновят работу аттракционы
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию помещений Киевского вокзала в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
Число случаев коронавируса в мире превысило 11,6 миллиона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Марокко частично открывает морские и воздушные границы с 14 июля
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния