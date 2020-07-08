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Аббас готов вернуться к переговорам с Израилем
Глава Палестины Махмуд Аббас в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил готовность палестинской администрации вернуться к переговорам с Израилем... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:15
махмуд аббас
владимир путин
палестина
израиль
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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махмуд аббас, владимир путин, палестина, израиль, в мире

Аббас готов вернуться к переговорам с Израилем

19:15 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ГАЗА, 8 июл - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил готовность палестинской администрации вернуться к переговорам с Израилем под эгидой квартета международных посредников, сообщило палестинское агентство ВАФА.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер подтвердил поддержку справедливого решения палестино-израильского конфликта. Разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.
"Палестинская администрация выразила готовность возобновить мирные переговоры на основании международного права и под эгидой четверки международных посредников и других сторон", - цитирует ВАФА заявление Аббаса.
Аббас высоко оценил позицию России в поддержке достижения мира на основе международного права, сообщает агентство. Поздравляя президента РФ с результатами голосования по поправкам к конституции, Аббас отметил, что голосование отразило уверенность российского народа в своем руководстве, добавляет ВАФА.
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
24 июня, 19:05
В Палестине предупредили Израиль об "ощутимых последствиях" аннексии
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Махмуд АббасВладимир ПутинПалестинаИзраильВ мире
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