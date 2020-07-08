Аббас готов вернуться к переговорам с Израилем

Аббас высоко оценил позицию России в поддержке достижения мира на основе международного права, сообщает агентство. Поздравляя президента РФ с результатами голосования по поправкам к конституции, Аббас отметил, что голосование отразило уверенность российского народа в своем руководстве, добавляет ВАФА.