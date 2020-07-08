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СК возбудил дело после гибели ребенка на озере в Свердловской области
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели ребенка на озере в Свердловской области, сообщает в РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:15
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
верхняя пышма
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, верхняя пышма, происшествия

СК возбудил дело после гибели ребенка на озере в Свердловской области

19:15 08.07.2020
2704
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели ребенка на озере в Свердловской области, сообщает в среду СУСК по региону.
Девятилетний мальчик пропал вечером 7 июля. Сотрудники полиции при изучении съемки с камер видеонаблюдения увидели, как мальчик то приближается к водоему, то убегает, затем его след теряется. Поиском ребенка занимались сотрудники полиции, МЧС и следователи. Позже он был найден мертвым в акватории водоема.
"Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Как полагает следствие, ребенок погиб в связи с ненадлежащим оказанием услуг по организации отдыха на объекте.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьВерхняя ПышмаПроисшествия
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