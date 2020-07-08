На Украине появилась петиция с требованием отставки Зеленского

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Электронная петиция с требованием отставки президента Электронная петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована в среду на сайте главы государства.

Ранее национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило на Зеленского два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Позже Зеленский задекларировал получение около полумиллиона долларов от продажи имущества.

"Обращаемся к господину президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку, или признать, что за четыре дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям", - говорится в петиции.

Автор петиции, политтехнолог Виктор Уколов, напомнил, что в Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит украинское законодательство. "Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел через четыре дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа - ред.) и этим нарушил закон "О предупреждении коррупции", - говорится в петиции.

Чтобы Зеленский рассмотрел это обращение, ее должны подписать 25 тысяч человек. Пока петицию подписали более двух тысяч украинцев, до окончания голосования осталось 92 дня.

Ранее офис президента сообщил, что Зеленский лично уведомил национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о том, что нарушил законодательство и не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии.