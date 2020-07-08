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В Сочи автомобиль сбил беременную женщину на тротуаре
Полиция проводит проверку по факту ДТП в центре Сочи, где беременная женщина была сбита на тротуаре, сообщил РИА Новости представитель ОГИБДД УВД по городу. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:09
сочи
происшествия
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
сочи, происшествия

В Сочи автомобиль сбил беременную женщину на тротуаре

19:09 08.07.2020
826
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 8 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту ДТП в центре Сочи, где беременная женщина была сбита на тротуаре, сообщил РИА Новости представитель ОГИБДД УВД по городу.
По его словам ДТП произошло в среду на улице Парковой в центре Сочи.
"Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода - беременная женщина на шестом месяце, и столкнулся с двумя припаркованными автомобилями. Пострадал пешеход", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что по факту ДТП полиция проводит проверку.
Скорая помощь
7 июля, 22:35
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0214297
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