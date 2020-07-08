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Мурашко оценил ситуацию с оказанием медпомощи во время пандемии
Россия во время пандемии не столкнулась с дефицитом медицинской помощи, сейчас медучреждения, которые были перепрофилировны для пациентов с коронавирусом,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
германия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1400x0_80_0_0_e8e3ac2c3735ed9f7789754ffe2ac29d.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Мурашко оценил ситуацию с оказанием медпомощи во время пандемии

19:06 08.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия во время пандемии не столкнулась с дефицитом медицинской помощи, сейчас медучреждения, которые были перепрофилировны для пациентов с коронавирусом, возвращаются к привычному режиму работы, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Территория Российской Федерации велика, мы видим, что регионы находятся в разных стадиях инфекционного процесса. Но практически везде фиксируется устойчивое снижение заболеваемости и стабилизация ситуации. Медицинские клиники возвращаются к нормальному режиму работы. Мы научились работать с проблемами, и наши технологии показывают, что они эффективны. К счастью, мы не столкнулись с дефицитом медицинской помощи", - сказал Мурашко, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.
В среду Мурашко провел рабочую встречу с послом Германия в России доктором Гезой Андреас фон Гайром, отметили в пресс-службе. В ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества России и Германии, в частности, возможности использования производственных мощностей ФРГ для производства российской вакцины от коронавируса, подчеркнули в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоГерманияОбщество
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