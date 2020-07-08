Мурашко оценил ситуацию с оказанием медпомощи во время пандемии

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия во время пандемии не столкнулась с дефицитом медицинской помощи, сейчас медучреждения, которые были перепрофилировны для пациентов с коронавирусом, возвращаются к привычному режиму работы, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Территория Российской Федерации велика, мы видим, что регионы находятся в разных стадиях инфекционного процесса. Но практически везде фиксируется устойчивое снижение заболеваемости и стабилизация ситуации. Медицинские клиники возвращаются к нормальному режиму работы. Мы научились работать с проблемами, и наши технологии показывают, что они эффективны. К счастью, мы не столкнулись с дефицитом медицинской помощи", - сказал Мурашко, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.
В среду Мурашко провел рабочую встречу с послом Германия в России доктором Гезой Андреас фон Гайром, отметили в пресс-службе. В ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества России и Германии, в частности, возможности использования производственных мощностей ФРГ для производства российской вакцины от коронавируса, подчеркнули в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.