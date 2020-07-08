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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574076436.html
Помпео назвал США "мировым лидером" по борьбе с COVID-19
США являются мировым лидером по борьбе с пандемией коронавируса, уверен госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
майк помпео
дональд трамп
сша
в мире
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https://ria.ru/20200208/1564431261.html
Под чем они все там в Америке???
16
Под выборами))
13
8
сша
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573147318_0:233:3072:1961_1400x0_80_0_0_8cdc90f83df133db3fb198c27638fdf3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, майк помпео, дональд трамп, сша, в мире

Помпео назвал США "мировым лидером" по борьбе с COVID-19

19:06 08.07.2020
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© REUTERS / Yuri Gripas/PoolГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© REUTERS / Yuri Gripas/Pool
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. США являются мировым лидером по борьбе с пандемией коронавируса, уверен госсекретарь США Майк Помпео.
"Конечно, США остаются лидером в (борьбе с ) мировой пандемией… Нет сомнений, что США были и останутся мировым лидером, когда это касается не только глобальной пандемии, но и мировой инфраструктуры системы и институтов здравоохранения", - сказал госсекретарь США на брифинге в среду.
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Ранее президент Дональд Трамп также заявлял, что США являются мировым лидером в борьбе с пандемией, указывая на достижения Штатов в тестировании и лечении COVID-19. Президент Америки также объявил, что "США стали вентиляторным королем" и производят оборудование в объемах, превышающих их нужды.
США занимают первое место по числу заболевших и скончавшихся от коронавируса в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные по ситуации с распространением вируса, число заболевших в США превысило 3 миллиона, скончались 131 594 человек. Второе место на сегодня занимает Бразилия, где заболели более 1,6 миллиона человек, в том числе президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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41221048
Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Под чем они все там в Америке???
8 июля, 19:09
VVladimir.anufriev.84
691000
Под выборами))
8 июля, 19:14
Александр Дьяков
490000
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