Помпео назвал США "мировым лидером" по борьбе с COVID-19

"Конечно, США остаются лидером в (борьбе с ) мировой пандемией… Нет сомнений, что США были и останутся мировым лидером, когда это касается не только глобальной пандемии, но и мировой инфраструктуры системы и институтов здравоохранения", - сказал госсекретарь США на брифинге в среду.