Помпео назвал США "мировым лидером" по борьбе с COVID-19

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. США являются мировым лидером по борьбе с пандемией коронавируса, уверен госсекретарь США Майк Помпео.
"Конечно, США остаются лидером в (борьбе с ) мировой пандемией… Нет сомнений, что США были и останутся мировым лидером, когда это касается не только глобальной пандемии, но и мировой инфраструктуры системы и институтов здравоохранения", - сказал госсекретарь США на брифинге в среду.
Ранее президент Дональд Трамп также заявлял, что США являются мировым лидером в борьбе с пандемией, указывая на достижения Штатов в тестировании и лечении COVID-19. Президент Америки также объявил, что "США стали вентиляторным королем" и производят оборудование в объемах, превышающих их нужды.
США занимают первое место по числу заболевших и скончавшихся от коронавируса в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные по ситуации с распространением вируса, число заболевших в США превысило 3 миллиона, скончались 131 594 человек. Второе место на сегодня занимает Бразилия, где заболели более 1,6 миллиона человек, в том числе президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.