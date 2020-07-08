Вятский университет в Кирове вручит выпускникам дипломы в игре Minecraft

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Вятский государственный университет в Кирове проведет вручение дипломов выпускникам в игровой вселенной Minecraft в специально созданной для этого локации - игровой копии студгородка, сообщил РИА Новости директор Политехнического института ВятГУ Иван Губин.

Вручение дипломов во вселенной Minecraft состоится для выпускников Политехнического института и Института математики и информационных систем ВятГУ на следующей неделе.

"Пока точную дату вручения дипломов не определили. Мы приглашаем известных выпускников и друзей университета, чтобы они сказали напутственные слова нашим ребятам, сейчас согласовываем время. Предполагается, что таким необычным способом дипломы получат несколько сотен человек", - сказал Губин.

Он отметил, что, хотя далеко не все студенты играют в Minecraft, к идее необычной церемонии большинство отнеслось положительно, видя в этом особое внимание к выпускникам 2020 года, которым пришлось непросто из-за ограничений по коронавирусу

По словам Губина, необычную идею вручения дипломов предложили студенты 1-2 курса, которые и создали локацию для проведения церемонии. "Локация – игровая копия нашего студенческого городка, где находится политехнический институт: здесь три учебных корпуса, спортивный корпус и общежитие. В одном из корпусов мы традиционно заканчиваем год с выпускниками. Вот они и воссоздали в игровой среде реальную локацию университета", - рассказал Губин.

Он отметил, что персонажи игры Minecraft мало похожи на людей. "Это неказистые довольно однотипные ребята, поэтому все персонажи на церемонии будут неперсонализированы. Но мы попросим каждого участника церемонии зарегистрироваться не под игровыми никами, как обычно, а под своими настоящими именами и фамилиями. Чтобы у каждого персонажа над головой значилось, кто это, – и у студентов, и у деканов", - отметил директор политеха.

По его словам, церемония вручения дипломов в игре Minecraft займет от одного до трех часов. Планируется организовать трансляцию в Zoom либо в Discord (платформа для геймеров, которая позволяет передавать звук и видео – ред.).

Он также рассказал, что офлайн выпускники получат дипломы после 20-го июля. Студенты, которые находятся в других регионах и по каким-то причинам не могут приехать, могут получить диплом по почте, написав заявление. Для остальных будет составлено расписание – разные дни для разных факультетов, где дипломы будут передавать с соблюдением всех эпидемиологических требований – масочного режима и социальной дистанции.