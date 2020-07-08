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В Подмосковье возобновят работу кафе и рестораны
Работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов и баров возобновляется в Московской области с 25 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:04
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353
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В Подмосковье возобновят работу кафе и рестораны

19:04 08.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на город Красногорск Московской области
Вид на город Красногорск Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов и баров возобновляется в Московской области с 25 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.
"Организации, осуществляющие деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания... направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению работ… но не ранее 25 июля 2020 года", - следует из документа.
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