В Подмосковье возобновят работу кафе и рестораны

"Организации, осуществляющие деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания... направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению работ… но не ранее 25 июля 2020 года", - следует из документа.