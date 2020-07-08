Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"

"Конечно, мы говорим об экономических интересах, и да, экономический интерес есть у США относительно природного газа и СПГ. Он обоснован, и мы выступаем за то, чтобы открыто обсудить эти вопросы между друзьями", — добавила Крамп-Карренбауэр.