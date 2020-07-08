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Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Глава Минобороны Германии, лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила на основные претензии из-за строительства "Северного потока — 2". РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T21:53
аннегрет крамп-карренбауэр
северный поток — 2
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аннегрет крамп-карренбауэр, северный поток — 2, минобороны германии, ангела меркель, германия, сша, в мире

Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"

19:00 08.07.2020 (обновлено: 21:53 08.07.2020)
24462
© REUTERS / Axel SchmidtРоссийское трубоукладочное судно "Академик Черский" в порту Мукран, Германия
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
© REUTERS / Axel Schmidt
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Глава Минобороны Германии, лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила на основные претензии из-за строительства "Северного потока — 2".
По ее словам, критики газопровода ссылаются на три основных пункта:
"повышение зависимости" от российского газа;
"легитимные интересы" в области безопасности Украины, Польши и некоторых других государств при реализации проекта;
использование Россией доходов от поставок на оборону.
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Отвечая на первую претензию, Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что в Европе происходит диверсификация энергопоставок, а также развиваются альтернативные и возобновляемые источники энергии.
Говоря о втором пункте, глава Минобороны отметила, что Берлин учитывает интересы восточноевропейских стран в "текущих переговорах" о реализации проекта.
Комментируя аргумент, что доходы России от поставок газа направляются в том числе на оборону, министр заявила, что "дело тут не только в "Северном потоке — 2".

"Конечно, мы говорим об экономических интересах, и да, экономический интерес есть у США относительно природного газа и СПГ. Он обоснован, и мы выступаем за то, чтобы открыто обсудить эти вопросы между друзьями", — добавила Крамп-Карренбауэр.

Строительство газопровода

"Северный поток — 2" предполагает строительство на дне Балтийского моря двух ниток газопровода от побережья России до Германии.
Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против реализации проекта. Киев не хочет потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон стремится продвигать свой СПГ на европейском рынке. Страны Балтии и Польша, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
При этом Москва, а также Берлин и Вена не раз указывали на то, что "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом и направлен на повышение энергобезопасности европейских государств. В поддержку строительства выступала также Норвегия.
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Аннегрет Крамп-КарренбауэрСеверный поток — 2Минобороны ГерманииАнгела МеркельГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
СП - 2 при любых раскладах финансово убыточный для России проект . Чистую прибыли будет собирать только западные компании , на 50% владеющие трубопроводом .
8 июля, 19:23
freizdorf
11410477
Пруфы в студию знаток морекопательного дела ))
8 июля, 19:39
ААртур
8050004
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