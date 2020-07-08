Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Глава Минобороны Германии, лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила на основные претензии из-за строительства "Северного потока — 2".
По ее словам, критики газопровода ссылаются на три основных пункта:
Отвечая на первую претензию, Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что в Европе происходит диверсификация энергопоставок, а также развиваются альтернативные и возобновляемые источники энергии.
Говоря о втором пункте, глава Минобороны отметила, что Берлин учитывает интересы восточноевропейских стран в "текущих переговорах" о реализации проекта.
Комментируя аргумент, что доходы России от поставок газа направляются в том числе на оборону, министр заявила, что "дело тут не только в "Северном потоке — 2".
"Конечно, мы говорим об экономических интересах, и да, экономический интерес есть у США относительно природного газа и СПГ. Он обоснован, и мы выступаем за то, чтобы открыто обсудить эти вопросы между друзьями", — добавила Крамп-Карренбауэр.
Строительство газопровода
"Северный поток — 2" предполагает строительство на дне Балтийского моря двух ниток газопровода от побережья России до Германии.
Ряд государств, в частности Украина, Литва, Латвия, Польша и США, выступили против реализации проекта. Киев не хочет потерять доходы от транзита российского газа, а Вашингтон стремится продвигать свой СПГ на европейском рынке. Страны Балтии и Польша, в свою очередь, считают газопровод "политически мотивированным".
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