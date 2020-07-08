Вырученные деньги дети тратят на корм для животных. Местный приют для бездомных собак очень ждет ребят, ведь дети не просто привозят с собой еду, но и играют, гладят и проводят время с четвероногими.
https://ria.ru/20200708/1574075957.html
Двойная польза: школьники собирают макулатуру, чтобы помочь приюту
Волонтеры-школьники города Копейска Челябинской области, несмотря на летние каникулы, собирают ненужные газеты, журналы и коробки и несут их в пункт приема макулатуры.
2020-07-08T18:57
2020-07-08T18:57
бездомные животные
видео
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Двойная польза: школьники собирают макулатуру, чтобы помочь собачьему приюту
Волонтеры-школьники города Копейска Челябинской области, несмотря на летние каникулы, собирают ненужные газеты, журналы и коробки и несут их в пункт приема макулатуры. Вырученные деньги дети тратят на корм для животных. Местный приют для бездомных собак очень ждет ребят, ведь дети не просто привозят с собой еду, но и играют, гладят и проводят время с четвероногими. В будущем школьники планируют помогать инвалидам и пожилым людям.
2020-07-08T18:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, бездомные животные, видео, общество
Двойная польза: школьники собирают макулатуру, чтобы помочь приюту
Волонтеры-школьники города Копейска Челябинской области, несмотря на летние каникулы, собирают ненужные газеты, журналы и коробки и несут их в пункт приема макулатуры.
2020-07-08T18:57
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PT1M24S
Двойная польза: школьники собирают макулатуру, чтобы помочь приюту
Волонтеры-школьники города Копейска Челябинской области, несмотря на летние каникулы, собирают ненужные газеты, журналы и коробки и несут их в пункт приема макулатуры.