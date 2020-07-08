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В Крыму арестовали четверых исламистов группировки "Хизб ут-Тахрир"*
Четверо задержанных в Крыму членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* арестованы до сентября, пятому избрана мера пресечения в виде... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:14
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, происшествия

В Крыму арестовали четверых исламистов группировки "Хизб ут-Тахрир"*

18:56 08.07.2020 (обновлено: 19:14 08.07.2020)
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© ФСБ РоссииЗадержание участников группировки "Хизб ут-Тахрир*" в Крыму
Задержание участников группировки Хизб ут-Тахрир* в Крыму
© ФСБ России
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Четверо задержанных в Крыму членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* арестованы до сентября, пятому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.
ФСБ России во вторник задержала в Крыму семь исламистов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* за пропаганду и вербовку. Из них три главаря и четыре рядовых активных участника.
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В частности, в сообщении говорится, что четверым обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до первых чисел сентября, пятому, учитывая состояние здоровья и обстоятельства, связанные с условиями жизни его семьи, – домашний арест до 2 сентября.
"По данным следствия, указанные лица осуществляли организацию и участие в деятельности ячейки организации "Партия исламского освобождения"* на территории Республики Крым… путем проведения конспиративных собраний членов данной террористической организации, скрытой антироссийской, антиконституционной деятельности в виде оправдания и пропаганды идей этой организации среди населения, склоняя жителей к участию в ее деятельности, воздействуя при этом на их религиозные чувства", - говорится в сообщении.
По данным суда, арестованные лица обвиняются в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, это преступление относится к категории особо тяжких. Санкция статьи по части 1 этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пожизненного, по части 2 - до 20 лет.
*Запрещенная в России террористическая организация
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