В Крыму арестовали четверых исламистов группировки "Хизб ут-Тахрир"*

В частности, в сообщении говорится, что четверым обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до первых чисел сентября, пятому, учитывая состояние здоровья и обстоятельства, связанные с условиями жизни его семьи, – домашний арест до 2 сентября.